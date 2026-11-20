Los tres humoristas posan con el público de Es Bien Javier Alborés

Decenas de personas se congregaron este pasado jueves en el espacio Es Bien, en la calle Pintor Joaquín Vaamonde, para disfrutar del espectáculo 'Reír Es Bien', una propuesta de comedia en directo, con aforo limitado, que protagonizaron Xavier Veiras, José Blanco e Iago Regueira.

Se trata de una nueva propuesta, de corte humorístico, que busca acercar la comedia en directo al público coruñés en un formato cercano, en el que la interacción con el espectador y, sobre todo, la risa, son los grandes protagonistas.

Con esta propuesta, Es Bien – Eventos Especiales continúa ampliando su programación de actividades, apostando por iniciativas culturales y de ocio que contribuyan a dinamizar la oferta de entretenimiento de la ciudad.