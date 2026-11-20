Cabina EVO de Equipos Lagos para el sector del automóvil Equipos Lagos

Equipos Lagos es una empresa que nació en A Coruña y que actualmente tiene sus instalaciones centrales en el polígono de Bergondo. Está dedicada a la fabricación de cabinas de pintura que se usan para sectores como el automovilístico, ferroviario, aéreo, madedero e industrial. Las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil revelan que el 2025 fue un año extraordinario para la compañía, ya que subió su facturación casi un 69%, al pasar de 5,85 a 9,87 millones de euros.

Su accionista mayoritario es Xeito Investments, un grupo con vocación industrial que entró en el capital social de esta empresa de cabinas de pintura en 2025. Su consejero delegado, Íñigo Moreno, explica que esta operación aportó “estabilidad” y eso derivó en que clientes “muy importantes” encargasen “proyectos relevantes”.

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“Hemos generado una cartera importante de proyectos y hemos trabajado con todo el equipo que existía: todo el personal técnico, comercial y demás, junto con nuestro equipo. Hemos trabajado muy duro para mejorar internamente procesos y eso nos ha permitido, con prácticamente la misma estructura, pasar de facturar 5,8 a 9,5 millones aproximadamente”, asegura.

Íñigo Moreno destaca que Equipos Lagos es una empresa que tiene “un producto muy innovador” y “muy reconocido en el mercado”, lo que también ayuda “mucho”. Todo esto se ha traducido en un aumento del número de clientes y del volumen de proyectos, que ahora son todavía más complejos.

Hoja de ruta

El informe de gestión de la compañía resalta que este “crecimiento sostenido” se fundamenta “en la exitosa firma de contratos”, los cuales no solo impulsaron las ventas el año pasado, sino que garantizan “una sólida cartera de pedidos para 2026”.

El documento también apunta a la “reestructuración” de 2025. En concreto, alude a la entrada de la sociedad Gestión de Inversiones Xeito Investments al accionariado de Lagos —según los datos de 31 de diciembre de 2025, posee la mayoría del capital con un 60% del total y Activos Financieros de Bergondo es dueña del otro 40%—.

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El informe anual detalla que se ha renegociado el pago de la deuda financiera y se ha aprobado un plan de negocio, lo que permite a la empresa disponer de una “nueva hoja de ruta estratégica y financiera”. “El conjunto de estas medidas estructurales ha revertido la situación de ejercicios anteriores, dotando a la empresa de la estabilidad financiera y operativa necesaria para impulsar su crecimiento y asegurar el desarrollo de su actividad a largo plazo”, asegura.

La empresa con instalaciones en Bergondo dedicó 10.969 euros a investigación y desarrollo el año pasado, específicamente a completar la cabina EVO para el sector automóvil, un producto que responde a las tendencias y necesidades actuales del mercado, según resalta la compañía.

El consejero delegado de Xeito indica que Equipos Lagos tiene un plan estratégico para crecer. “Lo cumplimos. De hecho lo mejoramos este año. La previsión es acabar con una facturación de once millones y medio aproximadamente. El gran salto esperamos darlo entre el 2027 y el 2028. Ahí la intención es estar ya en cerca de los 20 millones”, afirma Íñigo Moreno.