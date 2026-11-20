Además de sumergirnos en el universo creativo y personal de David Sims, la nueva exposición de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) también permitirá a muchos actualizar sus fotos de perfil o sus publicaciones de Instagram, que durante dos años han protagonizado otro rincón de una muestra de MOP.

Hace dos años abría sus puertas ‘Centennial’, la propuesta protagonizada por Irving Penn. En aquella ocasión, un espacio, que imitaba uno de los lugares en el que Penn creó tantas de sus icónicas imágenes, acaparó miradas y, sobre todo, objetivos. Una esquina en la que miles de personas se retrataron de otras tantas maneras y que copó posts en redes sociales y fotos de perfil.

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Ahora, la muestra ‘The hamster becomes the problem’ de David Sims propone un nuevo espacio interactivo que promete suceder la instalación de Irving Penn. Se trata de una rueda de hámster a la que el público se podrá subir y hacer girar. La misma conecta dos puntos distintos del recorrido de la exposición que permiten vislumbrar el futuro o el pasado de ese viaje por el universo visual del creador de Sheffield, aunque no facilita el paso, solo deja mirar de reojo lo que viene o lo que ha pasado.

Una vez subidos en la rueda, en cuanto se hace girar, resuena la voz de Iggy Pop, presente también en la estancia previa. La voz del músico estadounidense se acelerará si se imprime más ritmo al giro.

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El cantante está presente de una manera velada en la sala previa. Un espacio oscuro, llena de fotos de figurantes imitando a David Bowie. Además de todos los doppelgangers con los que se busca homenajear el impacto, generacional, musical y visual, del artista londinense, entre las imágenes de este espacio sin apenas luz se cuela una imagen de unas escaleras de un edificio que, en apariencia, no tendría más trascendencia.

Sin embargo la tiene. Son las escaleras del inmueble donde llegaron a compartir piso hace 50 años en la capital alemana, donde el británico, con la colaboración de Brian Eno, acabaría publicando su ‘Trilogía de Berlín’, entre la que llegó a destacar la publicación de discos icónicos como ‘Heroes’, vigente aún medio siglo después como un recuerdo permanente del legado de Bowie.