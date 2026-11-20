Una visitante contempla los torques de Bergondo en la exposición Rocío Bibes

A Coruña y su área metropolitana tienen un papel preponderante en la nueva exposición que toda Galicia puede visitar en la Cidade da Cultura de Santiago. La muestra, bajo el nombre ‘A terra do ouro branco’, reunirá hasta el 25 de abril más de 160 piezas de oro antiguo (algunas con más de 3.000 años de antigüedad) del noroeste peninsular, mayoritariamente de la orfebrería galaica prerromana, que reivindican la centralidad de este material en la historia de Galicia. Y el oro coruñés deslumbra: la ciudad y su área tienen una presencia importante a través de objetos expuestos como el casco de Leiro (datado en el siglo IX antes de Cristo, y expuesto en el castillo de San Antón), la diadema-cinto de Elviña o los torques de Bergondo, entre otros.

Precisamente, la exposición de estas últimas piezas supone una feliz curiosidad. Y es que es la es la primera vez que los últimos torques que han aparecido en toda Galicia se muestran al público en una exposición de tal calado. Es, en concreto, la mayor exposición que se ha hecho en Galicia sobre el oro prerromano, con lo que no podrían haber escogido un escenario mejor para debutar y maravillar a los visitantes.

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Se trata de dos piezas que se descubrieron de manera accidental en 2023, durante unos trabajos en unos terrenos particulares. Fueron donados a la Xunta y, a continuación, el Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón se encargó de estudiarlos. Pertenecen al llamado estilo ártabro: entre sus detalles más curiosos destacan los remates en forma de pequeñas peras que tienen, así como sus delicados hilos de oro enrrollados.

La muestra

La exposición traza la evolución de la orfebrería antigua y su influencia hasta nuestros días. Para ello, reúne torques y otras joyas prerromanas —como diademas, arracadas, brazaletes o aros de cabello—, con esculturas, herramientas y objetos relacionados con el trabajo del oro, así como audiovisuales, ilustraciones y animaciones que permiten entender no solo la artesanía de los pueblos galaicos, sino también los usos sociales y rituales que le daban a estas piezas.

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Además, ‘A terra do ouro branco’ contará con un arqueoplanetario, una instalación pionera en Europa e inédita en exposiciones de temática arqueológica, en la que se recrearán las relaciones de eventos astronómicos con la localización de algunos de los conjuntos de orfebrería antigua más importantes de toda Europa, como es el tesoro de Caldas de Reis.

Muchas de estas piezas nunca antes se han visto en España, y otras regresan a Galicia por primera vez tras pasar décadas en las vitrinas de grandes museos de países como Portugal, Dinamarca o el Reino Unido. De hecho, esta exposición supone el regreso a Galicia del oro gallego del Museo Británico (en concreto de los dos únicos torques gallegos en el museo de historia más grande del mundo), que se exhibe por vez primera en la comunidad autónoma.

En el acto de apertura, el comisario de la exposición, Xosé Lois Armada, aseguró que la muestra es fruto de una “aspiración de muchas personas”, cultivada durante “muchos años”. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que también estuvo presente en la inauguración, ensalzó el “enorme valor” de la orfebrería: “Tenemos un magnífico patrimonio y sabemos cómo enseñarlo; va a tener mucho éxito”, auguró.