Decoración de Navidad en el Centro Comercial Cuatro Caminos

El Centro Comercial Cuatro Caminos ya tiene todo preparado para dar la bienvenida a la Navidad y este año contará con un invitado muy especial. El humorista gallego Pablo Meixe será el encargado de encender las luces navideñas el próximo miércoles 25 de noviembre, a las 19.00 horas, en un acto abierto al público que promete arrancar más de una sonrisa.

Con su particular sentido del humor, su espontaneidad y su capacidad para conectar con públicos de todas las edades, Pablo Meixe pondrá el toque divertido a una de las citas más esperadas del calendario del Centro Comercial.

La Navidad ya brilla en Cuatro Caminos Centro Comercial Más información

Bajo el lema ‘Cuatro Caminos, donde la Navidad se convierte en magia’, el Centro dará comienzo a unas semanas en las que la ilusión, el entretenimiento y las actividades familiares serán los grandes protagonistas.

El encendido marcará el inicio de una programación navideña que incluirá espectáculos, propuestas infantiles, visitas de personajes, talleres y diferentes actividades pensadas para disfrutar de estas fechas en familia.

Inaugurado en 1987 como el primer centro comercial de Galicia, Cuatro Caminos forma parte de la historia de la ciudad y de los recuerdos de varias generaciones de coruñeses. Un espacio que, año tras año, mantiene su tradición de celebrar la llegada de la Navidad junto a sus visitantes.

Con esta nueva campaña, el Centro Comercial Cuatro Caminos invita a todos los coruñeses a compartir un momento muy especial y a descubrir, una vez más, cómo la Navidad puede convertirse en magia.

El encendido tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Centro Comercial Cuatro Caminos. La asistencia será libre y gratuita.

La programación continuará el jueves 26 de noviembre, a las 19.00 horas, con As Charlas do Xerión, que contará con el presentador Rodrigo Vázquez como invitado. El viernes 27, el Black Friday llegará con promociones en las tiendas y una actuación especial, a las 19.00 horas, del mago Nacho Samena, finalista de Got Talent.