El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, supervisó este viernes el dispositivo logístico para el 29N Delegación do Goberno en Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, agradeció el trabajo y compromiso de los empleados públicos para "el correcto funcionamiento" de las elecciones generales del 29 de noviembre durante la supervisión del dispositivo logístico desplegado en una nave del polígono de Pocomaco, en A Coruña.

La Delegación del Gobierno y las cuatro Subdelegaciones avanzan en la distribución de 31.519.545 papeletas (28.531.481 para el Congreso y 2.988.064 del Senado), 785.145 menos que en las anteriores elecciones generales del 2023.

Por provincias, A Coruña cuenta con 13.250.000 papeletas; Lugo, 2.700.000 unidades; Ourense, 4.072.895 y Pontevedra, 11.496.650. Además, se reparten 7.824 urnas y 3.596 cabinas en la Comunidad.

Un momento durante la visita de Pedro Blanco, este viernes Delegación do Goberno en Galicia

Pedro Blanco ha destacado que 2.528 representantes de la Administración, que recibieron formación previa en diferentes municipios, velarán por el normal transcurso de la jornada en las mesas electorales, mientras que 267 trabajadores de la Delegación y de las Subdelegaciones son los encargados de preparar el material electoral.

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Las 3.912 mesas estarán repartidas en 2.307 colegios electorales y atendidas por 11.766 miembros titulares en los 313 ayuntamientos gallegos.

Durante el día de las elecciones, en la sede de la Delegación del Gobierno y en las subdelegaciones habrá personal habilitado para solucionar cualquier incidente que pueda surgir con los representantes, la constitución de las mesas o el material, en colaboración con las juntas electorales.

El delegado de Gobierno en Galicia, en el polígono de Pocomaco Delegación do Goberno en Galicia

El censo electoral para el 29N está formado por 2.734.437 gallegos y gallegas, de los que 77.915 lo harán por primera vez en unas elecciones generales al haber cumplido los 18 años desde la última cita de este proceso. Del total, 517.063 forman el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA).

Dispositivo de seguridad

El delegado ha subrayado el importante despliegue de efectivos de seguridad para garantizar "el ejercicio libre del derecho al voto". Este personal se situará en los centros de votación, en sus accesos y demás puntos de interés de la jornada.

La previsión apunta la que 7.697 efectivos de seguridad, entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Locales, integrarán este dispositivo.