El canto a Galicia y al Dépor de Alejandro Sanz volvió a enamorar a A Coruña el pasado verano Carlota Blanco

La ciudad de Vigo, o mejor dicho, el Celta, se embarcó hace un par de años en una carrera por meterse en el mercado de los grandes conciertos de pop y rock. El estadio de Balaídos, en plena remodelación, es uno de los grandes atractivos para ello, como demostró con el concierto de Guns N' Roses en 2023. Este 2027 la ciudad olívica volverá a ese gran circuito de la mano de uno de los cantantes españoles más exitosos de las últimas décadas: Alejandro Sanz.

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El artista pisará el césped de Balaídos cuatro años después del último precedente musical en el estadio, los Guns N' Roses. Será el 3 de julio, dentro de su gira '¿Y ahora qué +', que recorrerá distintos escenarios de España.

Alejandro Sanz cierra una etapa extraordinaria con cifras que hablan por sí solas: 76 conciertos y 69 citas compleas, respaldado por una increíble respuesta de su público en cada territorio. Una gira que ha llenado algunos de los recintos más importantes de América y España, y ha reafirmado la vigencia de un directo capaz de conectar con distintas generaciones. Ahora, sobre este éxito se construye '¿Y Ahora Qué+?', la nueva etapa del tour con la que Alejandro Sanz volverá a los escenarios españoles durante el verano de 2027 con doce conciertos confirmados.

Entre ellos habrá una cita en Vigo, en el estadio Abanca Balaídos. Curiosamente, Alejandro Sanz paró este verano en A Coruña con un concierto que reunió a más de 10.000 personas, de las cuales una de cada cuatro procedían de Vigo. Más del 26% de los asistentes el pasado 18 de julio al recital procedían de la ciudad olívica, mientras que solo el 20% eran de la propia urbe herculina.

El 26% de los asistentes el pasado 18 de julio al recital de Alejandro Sanz procedían de la ciudad olívica, mientras que solo el 20% eran de la propia urbe herculina

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Será la segunda vez que Alejandro Sanz toque en el estadio de Balaídos, donde ya recaló con un gran concierto en el año 2001. El campo municipal de Vigo está convirtiéndose en los últimos tiempos en un gran reclamo para este tipo de citas, impulsado por la buena sintonía entre el Ayuntamiento y el Celta en lo que se refiere a su explotación comercial.

No ocurre lo mismo en el caso de A Coruña, que está viendo como Vigo se lanza a arrebatarle los grandes conciertos debido a los desacuerdos constantes entre propiedad municipal y Deportivo. Al no poder contar con Riazor, A Coruña ha tenido que renunciar en los últimos lustros a grandes conciertos que han acabado recalando en el Monte do Gozo (Santiago) y, más puntualmente, en Vigo, sea en Balaídos (como los de Muse en 2022 o Guns N' Roses en 2023) o en otros emplazamientos. El último capítulo de esta polémica se vivió el año pasado, cuando El Último de la Fila cambió de recinto casi encima de la fecha del concierto. De Riazor se fue al Monte do Gozo, perdiendo por el camino unos 5.000 espectadores que ya habían comprado su entrada para verlos el 13 de junio en Riazor.

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No fue decisión del grupo ni de los promotores, sino del Ayuntamiento, que había propuesto el estadio pero terminó cambiando de opinión. Fue el 29 de mayo del pasado año cuando se pusieron a la venta las entradas para el concierto en Riazor de la gira de regreso de Manolo García y Quimi Portet. En otras localidades se agotaron con gran rapidez, pero en el caso coruñés la venta fue sostenida. En todo caso, en el tiempo que estuvieron a la venta se despacharon 24.000 pases. Ese era el número que se había vendido cuando se paró la venta para A Coruña. Unos días antes, el Gobierno local coruñés había comunicado a la promotora que el recinto no se cedería ni aunque el Deportivo ascendiese a Primera División por la vía directa, como finalmente hizo, ya que una de las razones alegadas en principio era la posible coincidencia con el play off de ascenso. El Gobierno local dirigido por Inés Rey planteó dos ubicaciones alternativas: el estadio universitario de Elviña y el muelle de Batería, pero fueron descartadas y el concierto terminó en tierras compostelanas.