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Vento Abogados & Asesores ha completado la integración de Asesoría Tecla, un despacho profesional que lleva seis décadas prestando servicios de asesoramiento fiscal, contable y laboral a empresas de A Coruña. Esta operación, explican, "refuerza el liderazgo de Vento en el sector de los servicios jurídicos y de asesoramiento empresarial en A Coruña".

La incorporación de Asesoría Tecla, una asesoría de referencia en la ciudad herculina, a Vento supone un nuevo hito de su estrategia de crecimiento sostenido y consolidación a nivel nacional. Así, permitirá ofrecer a los clientes de Asesoría Tecla los medios y experiencia de un equipo conformado por más de 140 abogados y asesores, especializados en ofrecer servicios de alto valor añadido.

Asesoría Tecla se fundó en 1967 de la mano de Moncho Briones y Chituca Amor con el posterior relevo generacional, pasando a ser liderada por Loreto Briones. Desde sus orígenes creció hasta convertirse en una firma de referencia para las pymes de A Coruña.

Asesoría Tecla se fundó en 1967 de la mano de Moncho Briones y Chituca Amor

A lo largo de sus seis décadas de vida, Asesoría Tecla ha mantenido inalterada su filosofía: "Dar la mejor respuesta a las necesidades de los clientes, estando con ellos en todo momento, para que sus empresas pudieran optimizar al máximo sus recursos", en palabras de Gonzalo Abella.

Para seguir ofreciendo los mejores servicios a sus clientes, Asesoría Tecla se une al proyecto de Vento, una firma con la que comparte la misma filosofía, valores y vocación de servicio.

La integración de Asesoría Tecla afianza la apuesta de Vento Abogados & Asesores por "la incorporación de talento, la excelencia técnica, el uso de tecnología de vanguardia y la cercanía con el ecosistema empresarial para detectar y dar respuesta a sus necesidades. A lo que debemos sumar un elevado nivel de especialización de los profesionales y la conformación de equipos multidisciplinares".

Desde su fundación en A Coruña en 2016, Vento Abogados & Asesores ha crecido de manera sostenida, conjugando desarrollo orgánico y la integración de firmas de gran prestigio, hasta consolidarse como una de las 50 firmas legales con mayor facturación y relevancia de España.

A lo largo de esta década, la cifra de negocio de Vento ha pasado de los 900.000 euros en 2017 hasta situarse en los 10 millones de euros en 2025.

Igualmente, el equipo de Vento ha crecido paulatinamente hasta estar conformado por más de 140 abogados y asesores que prestan sus servicios en 15 áreas de práctica en cinco sedes: A Coruña, Vigo, Ourense, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria.