Una persona cruza por delante de la tienda afectada Carlota Blanco

El dueño de una tienda de alimentación de O Ventorrillo resultó herido en la cara esta mañana tras un apuñalamiento. En torno a las 10.30 horas, un individuo hirió al propietario del establecimiento, en la calle Monasterio de Bergondo, con un arma blanca. Según fuentes de la investigación, se trató de un robo con violencia perpetrado por un toxicómano que frecuenta el cercano narcopiso del número 11 de la calle Agra de Bragua.

Según las mismas fuentes, el individuo, de 39 años, fue detenido por los agentes de la Policía Nacional movilizados. El herido fue trasladado al Chuac en ambulancia. Como explican fuentes del hospital, el dueño fue apuñalado en la cara, pero por fortuna no hubo que lamentar ninguna tragedia. Fue dado de alta antes de este mismo mediodía con dos heridas leves en el rostro.

Los vecinos de O Ventorrillo lamentan el nuevo suceso en la zona, que ha afectado a "gente muy querida e integrada en el barrio". "Fastidia que pase con cualquier persona, pero es gente humilde que lleva muchos años en el barrio trabajando y aportando, con lo que esperemos que se recupere pronto", comunica Aníbal Rodríguez, el vicepresidente de la asociación vecinal.