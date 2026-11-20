Gente de vuelta a casa después de un Fin de Año Pedro Puig

El Fin de Año de A Coruña, la noche por excelencia para el ocio nocturno, va camino de agotar el papel antes de empezar diciembre. La famosa pregunta en las pandillas de amigos, “¿qué hacemos este año?”, empieza a necesitar de urgencia en la movilización. Y es que las principales fiestas superan ya el volumen de ventas de hace un año y caminan inexorablemente hacia el sold out.

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Es el caso de The Clab, donde ya ha volado la mitad de las entradas, a un ritmo muy superior al de 2025. El precio de la llamada early entrance o acceso tempranero es de 50 euros. Y ya queda menos de la mitad de los boletos disponibles, según informa el director de sala, Emilio Ron: “El porcentaje de ventas es del 50 por ciento y el ritmo de ventas es superior al de 2025”. El camino es hacia el todo vendido en cuestión de días, sin que vaya a quedar posibilidad de comprar in situ en la misma noche. Por otro lado, el Cine París, en el que Ron también participa, tiene todo el papel vendido para esa noche en el piso superior, el dedicado a los eventos.

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Por su parte, el grupo Pelícano ha activado fiestas en todos y cada uno de sus locales, aunque el caso curioso en este caso es el de la Wake Up, en la que participarán los reconocidos djs Óscar Mulero y Ben Sims. Comienza el día 1 a las 11.00 horas, y las 3.000 entradas disponibles están prácticamente agotadas. Por su parte, Maré, Inn Club, Vibo, Amura o Brit, entre otros, avanzan también a buen ritmo hacia el sold out, con los diferentes tipos de público.

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Pero no solamente de grandes salas vive el ocio nocturno, y la fiesta irá tanto por barrios como por pubs. Por ejemplo, Bellini Rooftop, que se ha especializado en eventos temáticos, ha preparado una espectacular cena de gala, con cóctel de bienvenida, por 149 euros, o 189 en caso de querer incluir barra libre hasta las 06.00 horas. Según la propiedad, la demanda está siendo muy alta y la expectativa es de lleno, en un espacio de casi 2.000 metros cuadrados. “Este año estamos más consolidados y somos más conocidos y la gente nos ubica; somos de una franja de edad que no encuentra su espacio”, comenta la propiedad, en referencia al público de mediana edad. “Tenemos la mitad del aforo para la cena vendido”, añade.

Hablando de mediana edad, Piccadilly, el favorito de los pubs para los de 40 y tantos, anunciará en los próximos días su propuesta, que pasará posiblemente por la gestión a través de un tercero para la contratación. El mismo grupo empresarial activará también La Calle y Quai.

Para los que improvisan a última hora una opción es Showroom, entre San Andrés y Torreiro. El espacio, referente para seguir partido de fútbol en grandes pantallas y habitual opción para la primera copa, tiene pensado dar acceso libre. No obstante, la propiedad tiene varios consejos para los que escojan ese punto: “La expectativa es de lleno, como todos los años, pero nosotros esa noche cobramos entrada y se llena de noche. La entrada será libre, habrá cotillón y un montón de sorpresas”.