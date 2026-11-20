Presentación del Concurso de Tapas Picadillo

Vuelve el concurso de tapas más aclamado de A Coruña. Desde este viernes hasta el próximo día 29, un total de 22 negocios ofrecerán sus propuestas participantes en el XXII Concurso de Tapas Picadillo.

El homenaje anual a la figura de Manuel María Puga y Parga, conocido como alcalde Picadillo, tiene como objetivo impulsar el turismo gastronómico. El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, puso este factor en valor, considerando que el concurso promueve "la desestacionalización" del sector a las puertas de la Navidad. El edil acudió a la presentación del certamen, celebrada en uno de los locales que ofrecerán su tapa especial, el Ultramarinos Galera. "O Goberno de Inés Rey promove este concurso para poñer en valor a creatividade hostaleira e gastronómica da cidade durante o mes de novembro, mes que acostuma a ser de menos afluencia no sector".

Los 22 locales compiten con 25 elaboraciones en las dos modalidades de este certamen gastronómico. En la web www.tapaspicadillo.es se puede conocer toda la información de las tapas, así como los horarios de degustación en los locales. Los negocios tendrán folletos de las cuatro rutas de tapas, con el fin de proponer un plan de paseo por la ciudad. Durante diez días, los establecimientos tendrán a disposición del público las propuestas del concurso: once en la categoría de Tapa Recetario Picadillo y catorce más en la de Tapa Creativa.

Todas ellas están inspiradas en la obra 'La cocina práctica', el manual de la cocina tradicional gallega, publicado en 1905 por Picadillo. Dos jurados profesionales participarán en dos fases diferenciadas. En la primera, cuatro jueces recorrerán los locales degustando las creaciones y dictaminarán aquellas que pasan a la gran final. Un nuevo jurado de cinco expertos, en el que participará la nieta de Picadillo, Chau Fernández Gago Puga, dictaminará la tapa ganadora de ambas modalidades.

Este año, además de los premios en metálico (mil euros en cada categoría), los ganadores de las mejores tapas tendrán la posibilidad de realizar un curso de cocina innovadora en el Basque Culinary Center de San Sebastián, valorado en otros mil euros. Habrá también premio para la tapa que reciba el mayor número de votos del público, que podrá participar a través del código QR que estará disponible en los locales. El público entrará en un sorteo de premios.

Participantes y sus tapas

La Cuchara Veggie

Bomba Picadillo de pataca, grelos e monte.

Falsa vieira de cogumelo, coliflor e algas.

O Dezasete Taberna

Mexillóns en escabeche á nosa maneira

Polo ao curry con arroz, tartar de piña- mazá e espuma de coco.

Cosecha 81

Sabor outoñal

The Breen’s Tavern

Radiatori a la calabaza

Central Park

Chula de papada e orella.

Roots

• Octonauta

A Parva

Bánh mí dunha horta de aquí

Gatopeixe

Álbóndegas á mexicana.

Arraigo

Empanada de guiso de xabaril

O’ Sampaio

Pai e Nai

Ola Bar

O noso taco de zorza

Olimpia Bar Coruña

Cañita Olimpia

A Sella Cervecería

Bacallau á coruñesa

O Guindilla

Crocante de mexillón ao vermú

Fu – Bandejas y tapas

Tenrura

Tolerencia

Bodega Órdenes

Carrilleiras en salsa de pataca guisada e codias (cortezas)

La Parda

Bikini de lacón con grelos

Bar Quintela

Crocante de bosque

Donaya Market

Crispy Arzúa

Ajetreo

Croqueta de mazá verde con mermelada de tomate e foi de pato

Ultramarinos Galera

Calamar recheo

Bocca

Saltimboca de carrilleira.