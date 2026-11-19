Vito Quiles EFE

La plaza de María Pita volverá a ser escenario de un acto político, que no electoral. Después de las visitas de Santiago Abascal y Figaredo, esta vez será otro afín sin militancia, Vito Quiles, el que acuda a las puertas del palacio municipal. Como si de una estrella del rock se tratase, el propio trabajador de Eda TV (Estado de Alarma), ha incluido la ciudad herculina en su 'Tour combativos II', con la leyenda 'Mafia o patria'.

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El acto comenzará a las 18.00 horas y el propio Quiles lo ha tildado de “gran acto” en pleno 20-N. “Convocamos a todos los jóvenes y patriotas de Galicia para unir fuerzas en el norte y echar a Pedro Sánchez el próximo 29-N”, comenta. En el evento participará también su amigo y representante legal, el abogado Xaime da Pena.