Thais Suárez posa en una zona verde Javier Alborés

Thais Suárez, creadora del estudio Sísmica Creativa, se lanzó a la piscina el año pasado al promover Lama Zeta, un mercado de plantas y cerámica que el día 28 (desde las 17.00 horas) celebrará en ExpoCoruña su segunda edición. Coincidirá con la jornada de reflexión electoral, lo que Suárez ve como una oportunidad perfecta para ver la feria, participar en sus talleres y experimentar una “desconexión total”.

¿De dónde le vino la idea de crear un espacio así?

A mí mi abuela me decía que se me daban muy bien las plantas y en general las cosas creativas, con lo que siempre me animó a que tirase por este mundo. Además, a mí me gusta mucho ir a los mercados y ver las partes de plantas y flores, y cuando hablo con los viveros me dicen que les cuesta mucho entrar en A Coruña a hacer ventas. El público acaba comprando en grandes superficies y no conoce tanto a los pequeños comercios que hay cerca. Quería generar ese espacio en que confluyesen esos intereses unidos.

¿Cómo será? También tiene mucha importancia la cerámica, una de las modas del momento.

El auge de la cerámica se explica solo, sí: todos conocemos a alguien que o está haciendo algún taller o lo ha probado, o compró algún pack para hacerlo en casa... Es algo que está teniendo muy buena acogida porque permite desconectar, que internamente ayuda. Me parece interesante que en este momento en que todo dura 20 segundos y es para ya rescatemos cosas que son más lentas, que requieren de un proceso. También es un lugar sostenible: no tenía lógica hablar de plantas y cerámica sin hablar de sostenibilidad, que al final involucra el reciclaje de fibras, de objetos, etc.

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¿Dan voz a tiendas o comerciantes que normalmente no encuentran espacio?

Eso creo. Yo veía en redes muchos sitios pequeñitos que igual no encontraban el lugar adecuado para exponer su trabajo. Nosotros generamos ese espacio para que conecten con el público. Quiero dar cabida a esas propuestas tal y como yo tuve ayuda de otra gente cuando estaba empezando. El primer año hubo expositores de toda Galicia. Veían que era un proyecto que les encajaba bien, y al final de la jornada tuvimos casi que echar a la gente porque no querían irse (ríe). El público que vino, aunque había gente de paso, era específico para ellos, era gente interesada en el mundillo.

¿Cuáles son las principales novedades de esta edición?

Hay bastantes expositores nuevos entre los 50, aproximadamente, que participarán. Este año abrimos a las 17.00 y cerramos a las 01.00, en vez de ser por la mañana. Habrá una exhibición de Danza 10 para amenizar la tarde, hay talleres que aún tienen las plazas abiertas (cierran el viernes las convocatorias), habrá tardeo con un DJ, comida y hasta un bingo vegetal.

¿Un bingo vegetal?

Funciona como cualquier bingo, pero el premio, en vez de en metálico, se paga en plantas (ríe). Es algo que vi en redes, que se está empezando a hacer en mercados de todo el mundo, y si hay algún sitio en que se pueda hacer es aquí. Llama la atención, es una actividad distinta, supongo, un poco como toda la iniciativa. También tenemos un sitio con alimentación canina y donde las mascotas puedan descansar y estar.

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¿Qué perfil de público cree que puede acudir?

Muchos millennials, nos atraen estas cosas (ríe). Pero también familias con padres, abuelos y nietos dando vueltas, gente sola o con amigos que aprovecha que es sábado, jornada de reflexión, para tener una desconexión total (ríe). Piensa que es un sitio donde puedes aparcar fácil, y que habrá mucha gente que irá al concierto de Luli Pampín en el Coliseum que igual también aprovecha y nos hace una visita. Independientemente del público que podamos atraer, es un evento de entrada libre, así que suponemos que vendrá gente de muchos perfiles.

¿Habrá tercera edición? ¿Cómo le gustaría que fuese?

En principio será en primavera o a principios de verano. La intención es hacer dos ediciones al año, que serán bastante distintas, ya que en botánica cambia todo mucho entre primavera e invierno. Antes, espero que el día 28 la gente que venga disfrute del día y se familiarice bien con el concepto de mercado que es. Hoy en día hay muchos mercados, y hacer que este sea un poco de referencia para la gente a la que le interesa este mundillo ya estaría muy bien.