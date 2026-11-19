Judeline, durante su actuación Saskia Lawaks

Como ya empieza a ser habitual cuando se va a inaugurar una exposición de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), A Coruña se convierte en una pasarela de personalidades de todo tipo. Este miércoles no fue una excepción: desde modelos a diseñadores, pasando por cantantes hasta llegar incluso a la realeza qatarí.

La presidenta de la entidad, Marta Ortega, ejerció de anfitriona de una velada que se podría decir que comenzó bajo la lluvia. Muchos de los invitados vencieron a las inclemencias del tiempo para posar ante los fotógrafos a las puertas del hotel Finisterre, antes de acudir al Centro MOP.

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Allí se reunieron decenas de personalidades como la cantante Judeline, que ofreció una pequeña actuación musical para las decenas de presentes. La artista no dudó en fotografiarse también con el diseñador de moda británico John Galliano, que recientemente firmó una colección con Zara.

No fue la única artista musical presente, ya que entre los invitados también estuvo, entre otros, el fundador de Primal Scream y exintegrante de The Jesus and the Mary Chain, Bobby Gillespie.

En esta preinauguración también estuvo presente la realeza qatarí, encarnada en Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, conocida de manera más breve como Sheikha Al Mayassa, hermana del emir de Qatar y presidenta de Museos de Qatar, además de una persona habitual en las grandes pasarelas y eventos de moda. Ayer, fue retratada en A Coruña junto a Ortega.

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Diversos diseñadores de moda también quisieron formar parte de este evento de inauguración, como es el caso de Katy England, el propio Galliano, Alex de Betak o Bella Freud, descendiente del pintor Lucian Freud y del fundador del psicoanálisis Sigmund Freud.

Malgosia Bela, Lily McMenamy, Jessica Diehl, Charlotte Stockdale, Charlote Cotton, Emmanuelle Alt, Giovanni Testino, Grace Coddington o el propio David Sims fueron otros nombres que completaron la extensa lista de invitados.