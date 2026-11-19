La escritora Miriam Mosquera

La escritora madrileña Miriam Mosquera visita A Coruña para presentar su última novela, ‘Los cinco besos de la luna’, una obra de fantasía en la que Galicia tiene mucho peso y que versa sobre una maldición en la que cada persona puede dar solo cinco besos en su vida, “el quinto ya sería el que te mata”. Este sábado (12.30 horas) presenta la obra en la redacción de El Ideal Gallego, en el Palacio de la Ópera.

Mosquera estudió Historia, especializándose en la época medieval española. “La historia me encanta, pero también me gusta mucho la fantasía”, señala, asegurando que, habitualmente, el género mira más al folclore y a la tradición anglosajona. “Siempre he pensado que tenemos una historia y un folclore muy ricos, igual de mágicos que los anglosajones, así que decidí centrar mis novelas en la historia y folclore de España”, explica, recordando que ya construyó una bilogía en una “Andalucía postapocalípctica" para ahora dar el paso a ‘Los cinco besos de la luna’, “mucho más centrada en el folclore gallego”.

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Uno de los motivos es familiar, “mi abuelo paterno era gallego, entonces siempre he tenido como esa inquietud”. Aunque tiene claro que aunque no tuviera familia aquí, “hay un folclore tan bonito, creo que es muy mágico y quedaba muy bien investigarlo y explotarlo en una novela de fantasía”.

Precisamente, la inspiración ayuda a una buena recepción por parte del público, tal y como explica Mosquera. “Creo que están siendo bien recibidas, precisamente, porque la gente creo que también tiene ganas de leer fantasía inspirada en algo que nos pille más cerca que lo que puede ser el folclore de tradición anglosajona”, asegura.

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Pese a haber estudiado historia, Mosquera cuenta que lleva escribiendo “desde pequeña”. “En mi adolescencia también escribía mucho ‘fan fiction’ y, poco a poco, al final te vas profesionalizando, porque cuando empiezas a escribir, pues haces cosas horribles, ¿no?”, confiesa entre risas. “Vas creciendo, vas aprendiendo, vas leyendo más, más complejo... al final el hobby se acaba convirtiendo en profesión también”, comenta. En las novelas puede mezclar su pasión y sus estudios, historia y fantasía, completando la segunda a la primera. “La fantasía te da más flexibilidad que escribir novela histórica, siempre intento no romper esa credibilidad, pero lo bueno del género es eso, que te permite flexibilidad para moldear la historia como tú quieres”, añade.

Primero fue Andalucía, ahora Galicia, pero Mosquera asegura que ya tiene en mente algún proyecto nuevo y que seguirá esta línea de fantasía inspirada en nuestro folclore.