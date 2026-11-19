Una de las imagenes de la fachada de Massmo Dutti

La tienda de Massimo Dutti de la calle Compostela se prepara para la Navidad con un escaparate que transporta a los viandantes a un paisaje invernal de cuento y vuelve a situar a A Coruña en el mapa internacional de la marca.

Un escenario repleto de árboles, nieve y prendas de la firma ocupa buena parte de la fachada y sorprende a quienes pasean por el centro de la ciudad. "Es precioso", comentan algunos de los transeúntes que se detienen a contemplar esta propuesta navideña.

La instalación se completa con otros dos pequeños espacios, todos ellos enmarcados, que refuerzan el carácter evocador de la decoración. "Algunos lugares solo aparecen en Navidad" es uno de los mensajes que acompañan a estas escenas, una frase que cobra especial significado en A Coruña, elegida para formar parte de una selección exclusiva de solo siete tiendas en todo el mundo, tres de ellas en España.

La imagen que acompaña a "Algunos lugares solo aparecen en Navidad"

Entre los detalles que componen esta propuesta destaca una de las estampas, en la que se representa una tienda de tres plantas junto a varios perfumes de la firma.

Otra de las ideas que definen la campaña es "el marco nunca es el límite". Este mensaje acompaña a una escena protagonizada por una persona en medio de un bosque nevado e iluminado, que invita a descubrir el entorno y a dejarse llevar por la magia de estas fechas.

Con esta puesta en escena, Massimo Dutti transforma la fachada de su tienda de la calle Compostela en una sucesión de estampas navideñas enmarcadas y sitúa a A Coruña entre los pocos lugares del mundo elegidos para lucir esta imagen especial de la firma durante las fiestas.