El jefe del Servicio de Protección de Datos del Sergas, Jorge Prado Xunta

“Una de las cosas esenciales en ciberseguridad es intentar no reinventar la rueda”. Así de claro se expresa el jefe del Servicio de Protección de Datos y Gestión del Servicio de TI del Sergas, Jorge Prado, a la hora de explicar cómo la Xunta de Galicia protege las infraestructuras sanitarias ante posibles ciberataques.

Este responsable técnico del Gobierno gallego señala que la recomendación en este tipo de casos es adherirte “a todo tipo de estándares”, del tal manera que configures los sistemas “de la manera más estándar posible” e intentar, sobre todo, que exista un aprendizaje sencillo.

Las falsas amenazas de bomba en A Coruña siguieron el mismo modus operandi de las de Italia o Irlanda Más información

“Cuanto más estándar sea todo dentro de unos niveles de seguridad, más podemos aprender unos de otros. Si uno tiene un problema, entonces, por ejemplo, una de las fortalezas que tenemos en Galicia, es que todas estas infraestructuras son estándares en todos los centros. Por lo tanto, economizas a la hora de administrarlo y aprendes en la propia protección y en el funcionamiento de los equipos”, afirma.

En el caso de Galicia, Jorge Prado destaca que se cumple esta recomendación. “Puede obviamente que en A Coruña [en referencia al Chuac] haya unas particularidades porque hay determinadas prestaciones que solo tienes en algunos hospitales y, en otros, no las tienes. En los centros de salud hay cosas que no tienes y en los hospitales sí, y al revés. En principio, procuramos que cumplan los mismos requisitos”, destaca.

Rutina

Prado detalla que el protocolo a seguir consiste en detectar el ciberataque, para a partir de ahí frenarlo y después limpiarlo. El último paso abarca la recuperación para volver ala normalidad.

¿Son habituales los ciberataques contra infraestructuras sanitarias gallegas? Jorge Prado explica que ocurre “continuamente”. “Cualquier infraestructura conectada, incluso tu propio móvil o cualquier infraestructura que tú estés utilizando, está siendo continuamente objeto de ciberataques. Lo que pasa es que hay una serie de ellos que ya se mandan de manera rutinaria, por si pillan a alguien con unas defensas bajas, por así decirlo, y lo puedes atacar”, indica.

Este responsable del Sergas aclara que las infraestructuras críticas cuentan con “unas medidas de protección más elevadas” que las que se pueden tener “en un domicilio particular o en otros ámbitos”. “A partir de ahí, tienes unos umbrales de protección altos y encontrarte con un ataque que sobrepase eso es excepcional”, dice.