Madres y padres aguardan por sus hijos, este jueves, en el CEIP Eusebio da Guarda, uno de los colegios afectados por las falsas amenazas de bomba German Barreiros

La investigación para identificar al responsable de las falsas amenazas de bomba emitidas a través de un correo electrónico a más de una treintena de centros educativos en A Coruña –y ya casi un centenar en toda Galicia– avanzan correctamente. Así lo concretó este jueves el delegado del Gobierno en la comunidad gallega, Pedro Blanco, quien también admitió que se trata de “una situación ciertamente rara”, pero que “afortunadamente fueron amenazas que no se tradujeron en realidades”, indicó.

El mensaje, cuya procedencia todavía se desconoce, concretaba que el edificio “estaba minado” y que era imprescindible abandonarlo inmediatamente si se deseaba “salvar la vida de los estudiantes”. Un texto similar al que recibieron más de 6.000 centros educativos de Italia, Reino Unido o Francia hace apenas una semana. Un envío masivo centralizado que, según apuntan expertos en ciberseguridad, se trataría de una broma bien ejecutada más que de un “ciberataque al uso”.

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Fidel Cacheda Seijo, investigador en el departamento de Ciencias de la Computación y Tecnología de la Información del Citic de la Universidad de A Coruña, cree que todos estos ataques siguen un patrón común. “Son para desestabilizar, es un patrón que se va repitiendo por Europa en adelante”, concreta. Según Cacheda, en realidad, el procedimiento es muy sencillo: “Nosotros conocemos los servidores de correo electrónico estándar, como Gmail, Outlook o los corporativos de empresa. Pero también hay otros servidores como Mail.com, donde se puede abrir una cuenta sin apenas datos y en los que, además, se ofrecen un montón de dominios. Es relativamente sencillo conseguir ese anonimato y que no te puedan rastrear. Entiendo que si la Justicia lo persigue de forma intensa, se acabaría averiguando, pero es un esfuerzo potente”, insiste.

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Por el contenido del correo electrónico y la forma en la que fue realizada la amenaza, el investigador descarta que se trate de algo más serio que simple spam: “Se puede considerar ciberataque porque es un ataque que viene a través de un correo electrónico. En este caso, lo que hicieron fue enviar decenas de mensajes, falsos evidentemente, y que causan un disturbio importante en los centros educativos. Por tanto, entraría en la categoría de ciberataque, pero no en lo que respecta a la ciberseguridad y cómo proteger una red; no es un ataque que busca hacerse dueños de una máquina. Este tipo de ataques va más en la línea del spam, de esos correos no deseados y que no se deberían recibir. Este, sin embargo, tiene una connotación importante en la vida real, no como la mayoría de ofertas de productos. Pero, desde el punto de vista técnico, entra dentro de la misma caja”.

Los detalles

Enviar un correo electrónico de forma masiva y simultánea a diferentes centros educativos de una región sin aparentemente dejar rastro no es tan difícil como puede parecer. Pero localizar su procedencia no es tan sencillo como parece. Sobre todo, si se trata de un plan centralizado, bien ejecutado y previamente analizado como parece que es el de este miércoles y el que presagiaba un “genocidio contra los ciudadanos”, que recibieron también, en un operativo similar, miles de alumnos italianos la semana pasada.

Según Cacheda, basta con haber enviado los mensajes desde una dirección de correo falsa y conectado desde una red desconocida, “usando alguna VPN que les dé privacidad”. Todo ello, siempre y cuando no sea un ataque distribuido en varias cuentas y desde varios sitios distintos, lo que “agravaría todo mucho más”. De hecho, si bien las primeras investigaciones policiales se centran en una única cuenta, no se descarta que se usasen más. Por el momento, la Policía Judicial trabaja para identificar la autoría y el cometido de los mensajes. Según fuentes policiales, el individuo podría enfrentarse a penas de hasta tres años de cárcel por un delito de amenazas.