Un cordón policial, este miércoles, en las inmediaciones del CEIP Zalaeta Javier Alborés

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha comunicado en la mañana de este jueves que la Policía se encuentra avanzando en la identificación del posible responsable de las falsas amenazas de bomba que recibieron este miércoles cerca de 80 centros educativos de la comunidad gallega, treinta de ellos en A Coruña, y que provocó el desalojo inmediato tanto de profesores como de estudiantes.

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Este jueves, Blanco ha reconocido que se trata de “una situación ciertamente rara” pero ha destacado que “la colaboración entre Consellería de Educación, la Xunta y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue permanente y constante”. “Afortunadamente fueron amenazas que no se tradujeron en realidades”, ha indicado. Así, Pedro Blanco ha querido mandar “un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa, a padres y madres, porque se van a seguir siempre los protocolos garantizando la seguridad de los niños”.

Según las primeras investigaciones, fuentes policiales consideran que se trata de un mensaje de spam, seguramente traducido de forma automática en otro idioma. En este sentido, creen que el responsable podría haber cometido un delito de amenazas, por lo que no superaría los tres años de cárcel, según el Código Penal. Aunque la pena podría ser menor al tratarse de una amenaza vía escrito.