mohedeluxe show

El proceso de reinvención del ocio nocturno tiene como objetivo sorprender a un cliente acostumbrado, cada vez más, a normalizar lo extraordinario. Desde los grandes conciertos masivos a las verbenas de verano, parece que todo debe llevar la espectacularidad por bandera. Y esos son precisamente el objeto y el objetivo de la fiesta que propone The Clab para este sábado. Bajo el nombre Afromohé, la empresa Mohe Deluxe Show propone una explosiva mezcla de música en directo, percusión, cantantes, bailarinas, fuego y body Paint que revoluciona el concepto de noche en una discoteca.

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Aunque las etiquetas acaban por encorsetar lo que pretende ser precisamente una ecléctica manera de divertirse, en el show de este sábado tendrán cabida el afrohouse, el afrobeat o el tropical house, todos ellos producidos en directo y con la intención de crear una atmosfera mística que haga las delicias de los presentes. Detrás de toda está la conocida Yamohe, una de las voces más celebradas de la verbena gallega, y que tras su paso por la televisión ha diversificado su negocio. Uno de los grandes atractivos será, precisamente, que todo el sonido será en directo.