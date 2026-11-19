La Cidade das TIC conecta a empresas y candidatos en la VII Feria de Empleo de A Coruña
El encuentro fue organizado por el Ayuntamiento y la Fundación ERLAC
La Cidade das TIC acogió este miércoles, 19 de noviembre, la VII Feria de Empleo de A Coruña, una iniciativa que busca acercar el tejido empresarial a las personas que están buscando trabajo o preparándose para acceder al mercado laboral. La actividad se desarrolló en el Centro de Servicios Avanzados y contó con la participación de empresas, estudiantes y personas recién tituladas, tanto universitarias como de Formación Profesional.
El concejal de Educación, Innovación Tecnológica y Formación, Juan Ignacio Borrego, participó en la jornada, organizada por el Concello de A Coruña y la Fundación Escola Universitaria de Relacións Laborais e Recursos Humanos (ERLAC). También asistieron la subdelegada del Gobierno, Encarna Rivas Barca, y la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidade da Coruña (UDC), Alsira Salgado Don.
La feria tiene como objetivo crear un espacio de encuentro entre empresas y personas interesadas en encontrar oportunidades laborales. Para ello, las firmas participantes instalaron puestos informativos en los que pudieron explicar sus actividades, dar a conocer sus modelos de trabajo y establecer contacto directo con posibles candidatos.
La convocatoria estuvo dirigida tanto a personas en búsqueda activa de empleo como a estudiantes y futuros titulados que se incorporarán al mercado laboral en los próximos años.
Charlas y talleres para mejorar las oportunidades laborales
La programación incluyó también charlas y talleres centrados en la búsqueda de empleo y en el conocimiento del tejido empresarial coruñés. Estas actividades permitieron a los asistentes acercarse a las necesidades de las compañías y conocer mejor las oportunidades profesionales que ofrece la ciudad.
Durante su intervención, Juan Ignacio Borrego destacó el potencial de A Coruña como entorno para la generación de empleo y defendió la importancia de la colaboración entre las administraciones, las empresas y los centros educativos.
El concejal señaló que la ciudad cuenta con universidades y centros de formación de calidad, un tejido empresarial diverso y una capacidad innovadora que contribuye a consolidar su ecosistema emprendedor.
Borrego también subrayó que iniciativas como esta feria permiten crear espacios de encuentro y facilitar que empresas y trabajadores puedan conocerse, intercambiar información y descubrir posibles oportunidades de colaboración.