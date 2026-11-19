VII Feira de Emprego na Cidade das TIC

La Cidade das TIC acogió este miércoles, 19 de noviembre, la VII Feria de Empleo de A Coruña, una iniciativa que busca acercar el tejido empresarial a las personas que están buscando trabajo o preparándose para acceder al mercado laboral. La actividad se desarrolló en el Centro de Servicios Avanzados y contó con la participación de empresas, estudiantes y personas recién tituladas, tanto universitarias como de Formación Profesional.

El concejal de Educación, Innovación Tecnológica y Formación, Juan Ignacio Borrego, participó en la jornada, organizada por el Concello de A Coruña y la Fundación Escola Universitaria de Relacións Laborais e Recursos Humanos (ERLAC). También asistieron la subdelegada del Gobierno, Encarna Rivas Barca, y la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidade da Coruña (UDC), Alsira Salgado Don.

ERLAC llenará la Cidade das TIC de oportunidades laborales con su VII Feria de Empleo Más información

La feria tiene como objetivo crear un espacio de encuentro entre empresas y personas interesadas en encontrar oportunidades laborales. Para ello, las firmas participantes instalaron puestos informativos en los que pudieron explicar sus actividades, dar a conocer sus modelos de trabajo y establecer contacto directo con posibles candidatos.

La convocatoria estuvo dirigida tanto a personas en búsqueda activa de empleo como a estudiantes y futuros titulados que se incorporarán al mercado laboral en los próximos años.

Charlas y talleres para mejorar las oportunidades laborales

La programación incluyó también charlas y talleres centrados en la búsqueda de empleo y en el conocimiento del tejido empresarial coruñés. Estas actividades permitieron a los asistentes acercarse a las necesidades de las compañías y conocer mejor las oportunidades profesionales que ofrece la ciudad.

Durante su intervención, Juan Ignacio Borrego destacó el potencial de A Coruña como entorno para la generación de empleo y defendió la importancia de la colaboración entre las administraciones, las empresas y los centros educativos.

El concejal señaló que la ciudad cuenta con universidades y centros de formación de calidad, un tejido empresarial diverso y una capacidad innovadora que contribuye a consolidar su ecosistema emprendedor.

Borrego también subrayó que iniciativas como esta feria permiten crear espacios de encuentro y facilitar que empresas y trabajadores puedan conocerse, intercambiar información y descubrir posibles oportunidades de colaboración.