Primera tienda de Inditex en Estados Unidos, ubicada en Lexington Avenue, Nueva York Inditex

Inditex y Estados Unidos suman una larga relación. De hecho, abrió su primera tienda en este país en 1989, en Lexington Avenue, Nueva York, con el objetivo de poner a prueba su modelo de negocio en uno de los mercados de moda más importantes del mundo. Fue el tercer mercado al que llegó el grupo textil, tras España y Portugal.

Ya en 2012, Zara abrió la tienda 660 Fifth Ave. en Nueva York, que ahora acaba de reabrir tras someterse a una importante reforma que ha durado siete meses. Hace 14 años, la marca contaba con una extensa presencia internacional y unos 40 establecimientos en Estados Unidos.

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La apertura de esta tienda en Manhattan supuso un impulso a la presencia comercial de Zara en el mercado americano, según explica la empresa. Actualmente, Inditex cuenta con más de 100 tiendas de Zara en Estados Unidos y acaba de iniciar la entrada de Bershka y de reforzar la presencia de Massimo Dutti, con aperturas en Miami y Nueva York, respectivamente.

Inditex asegura que mantiene un "plan de crecimiento selectivo en este mercado para los próximos años", que incluye en 2027 más de 20 proyectos entre aperturas, reformas y reubicaciones.

"Zara forma parte del Grupo Inditex, compañía global de moda que cuenta con otras siete marcas comerciales: Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Lefties. Con un modelo de negocio basado en la innovación contaste y el servicio al cliente, Inditex opera una plataforma integrada con tiendas físicas en 99 mercados, además de venta online en más de 200 mercados", destaca el grupo textil.