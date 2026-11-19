Una persona paga con un billete de diez euros EC

Hace 25 años, en 2001, los comercios del centro aventajaban a los comercios de los barrios en cuanto a la adaptación al euro, también la sociedad recreativa, cultual y deportiva de Sada reparó las instalaciones del edificio; hace 50 años, en 1976 se anunciaba la inauguración del alumbrado público de la plaza de Portugal-Avenida de Arteijo y hace 100 años, en 1976 atracaba en el puerto el crucero alemán “Emden” con toda su tripulación, que disfrutó de la vida coruñesa.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años |El centro aventaja a los demás barrios en la adaptación del comercio al euro

Por mucho que se trate de potenciar a todos los barrios, cualquiera que pasee por la ciudad diría que existen, al menos, dos Coruñas. Resulta inevitable seguir hablando de una zona centro, siempre punta de lanza de las novedades sociales, y de otros barrios más rezagados, que prefieren anclarse en las costumbres adquiridas. Esta idiosincrasia de los diversos distritos tiene su propia lectura en el euro y en la adaptación de los comerciantes al mismo. Sorprende así como la zona Obelisco o el Distrito Picasso están totalmente preparados para trabajar con la nueva moneda, mientras que en Os Mallos o Riazor se cuentan con los dedos de una mano los comerciantes que saben sumar los precios en euros.

Por otro lado, el futuro de la sociedad recreativa, cultural y deportiva de Sada depende del destino de su propia sede. El declive empezó a ser evidente cuando hace cuatro años el futuro de la sede, situada en la carretera de la Playa, estaba marcado por la desaparición debido a las obras del paseo marítimo. Esta circunstancia marca con fuerza el rumbo que tomará la sociedad. La directiva reparará las instalaciones.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Inauguración del alumbrado de la Plaza de Portugal-Avenida de Arteixo

El alumbrado público de la Plaza de Portugal-Avenida de Arteijo será inaugurado, oficialmente, el próximo jueves, día 23, a las siete de la tarde, con asistencia de las primeras autoridades municipales. El acto se iniciará en la Glorieta Enrique Dequidt.

Por otra parte, la Policía Municipal presentó en la Jefatura Superior de Policía a Manuel Otero López de 32 años, domiciliado en el Polígono de Elviña quien declaró que en la madrugada de ayer, sábado, cuando circulaba por la Avenida del Alférez Provicional en dirección a Puerta Real, con el camión “Barreiro”, chocó con dos coches aparcados junto a la dársena. Como consecuencia de la colisión, ambos vehículos y también el camión sufrieron serios desperfectos, y uno de ellos apunto estuvo de caer al mar.Quedó a disposición del Juzgado de Guardia.

También llegó al puerto de La Coruña el “Monte Granada”, procedente de Canarias con 150 turistas ingleses y después de desembarcar unos y embarcar otros, el buque zarpó para Liverpool. Estuvo atracado en el muelle de Méndez Núñez.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | El crucero acorazado alemán “Emden” atraca en el puerto coruñés

A las once de la mañana, y acompañado de un ayudante y del cónsul alemán, vino a tierra el comandante del crucero “Emden”, con objeto de efectuar las visitas oficiales a las autoridades. Primeramente estuvieron en Capitanía general, donde cumplimentaron al mismo tiempo al gobernador militar general Feijóo. Seguidamente visitaron al señor comandante de Marina, pasando luego al Ayuntamiento a saludar al alcalde, trasladándose luego al Gobierno civil para cumplimentar al señor Pérez y García de Argüelles, visitando después el consulado alemán.

En todos estos centros se cambiaron entre el comandante del crucero y las citadas autoridades frases cordialísimas de afecto y simpatía.Poco después del mediodía regresaron a bordo.

Invitados por la empresa del Teatro Rosalía de Castro asistieron los marinos alemanes a la función teatral de la tarde, excusado decir que fue toda una función de gala. En el palco principal el comandante y jefes del “Emdem” así como el alcalde señor Casás, el gobernador militar Sr. Feijóo y el gobernador civil Sr. Pérez y García entre otros.