La escritora Elena Medel con su libro Carlota Blanco

Elena Medel publicó el pasado septiembre su nueva novela, 'Todos mis pecados y la mitad de mi dolor' (Seix Barral), una obra que le ha permitido reflexionar sobre nuestro tiempo, tanto en las propias páginas como en el propio proceso de creación. Este jueves presentó el libro en el Conservatorio Superior de Música (CMUS) de A Coruña, acompañada de Javier Pintor.

¿Cómo nace este libro? Porque le ha dedicado varios años...

Empecé a trabajar en él en el verano de 2022. El punto de partida tiene mucho de literario, quizá de romántico. Estaba en una librería en Londres y me encontré con que la persona que había estado antes que yo en la sección de poesía se había dedicado a sacar libros y a dejarlos en la mesa sin colocarlos. Fui a curiosear y uno era una antología de la poesía de Lord Byron. Empecé a ojearlo y me llamó la atención un poema que yo no conocía. Había leído muy poquito de Byron, sabía mucho más de su vida que de su obra. El poema era ‘El infiel’. Había muchos elementos que me parecía que me podían servir para armar una historia. En esos momentos estaba saliendo de una novela que no terminaba de funcionar, intentando escribir otra, porque tenía ese deseo de escribir y me encontré con un poema sobre el que quería pensar y sobre el que quería trabajar.

El hecho de que se haya expandido tanto en el tiempo, ¿ha hecho que haya cambiado mucho la novela, que haya evolucionado?

Para mí es un plazo bastante razonable. Nos hemos acostumbrado a que todo suceda con rapidez, a que lo que queremos, lo queremos de manera inmediata. En muchas ocasiones con la creación parece que nos imponemos ese ritmo tan frenético y creo que cada libro pide el tiempo que necesita. En mi caso, los libros que yo escribo necesitan esa calma porque mi proceso de escritura no es solamente ponerme a teclear delante del ordenador, sino que hay una etapa bastante previa de documentación. Así que, inevitablemente, en todo este tiempo, el proyecto se ha ido transformando con todo lo que he ido leyendo, también con la relectura de lo que yo iba escribiendo, conforme me daba cuenta de que había personajes que funcionaban mejor, personajes funcionaban peor, tramas o subtramas que no eran verosímiles… El hecho de invertir un poco más de tiempo en la escritura, pues permite que vayamos descubriendo en el proceso detalles que quizá de otra manera más rápida se nos pasarían por alto.

Como decía, quizá estamos empezando a tomar como normal esto de escribir un libro al año, cuando en realidad muchas obras requieren más tiempo para construirlas en condiciones.

Cada libro pide su tiempo. Creo que el hecho de estar escribiendo un libro durante cuatro o cinco años no hace que sea mejor que un libro en el que hayas trabajado un año. Pero a mí me parece que ese proceso un poco más lento me obliga a pensar de otra forma, a tener otra relación con lo que quiero contar, para mí es muy positivo. No generalizo porque creo que la relación que cada cual tiene con la escritura es muy personal, pero en mi caso, yo tiendo a escoger cada vez más qué publico, porque me parece que cuando alguien te está leyendo te está haciendo un regalo valiosísimo, te está regalando su tiempo, en estos momentos en los que precisamente yo creo que el tiempo escasea, te está dedicando su atención, se han comprado el libro, te han dedicado un dinero que ha ido a parar al tuyo y no a otro. Quien toma un libro se merece que lo que encuentre sea lo mejor posible, lo más riguroso posible, lo más cuidado posible. Hay que pensar muy bien qué se quiere publicar, qué se quiere compartir, para que quien lo reciba, lo reciba de la mejor forma. Muchos textos que escribo no los publico porque me parece que no es están hechos del todo, que pueden ser un apoyo, un camino para otros que yo escriba más adelante. Huyo un poco de ese imperativo de libro por año, de libro cada dos años. No sé si se nos impone o si en muchas ocasiones nos lo imponemos nosotros mismos.

Hablaba del origen, de esa antología de Lord Byron, ¿qué le llamó tanto la atención en ese momento?

Yo creo que cuando leemos siempre buscamos aquello que nos identifique, que nos refleje. En el caso de este poema, había elementos que a mí me interesaban mucho, que tenían que ver también con mis propios intereses y con aquello que yo quería escribir. Me interesa mucho ‘El infiel’ porque es un poema que arranca con un triángulo amoroso y a mí me interesaban las relaciones de poder que se iban estableciendo. Y todos esos hilos que iban enlazando a unos y otros personajes, que tenían que ver con el poder, eran algo que a mí me llamaba mucho porque son cuestiones que me interesan y sobre las que he escrito ya y son las que me apetece seguir pensando.

En la novela plantea muchas reflexiones. Una de ellas es la de este profesor que está a punto de encarar su jubilación y parece que la teme porque puede perder su identidad una vez se jubile.

Uno de los ejes que me interesaba era el que tenía que ver con el trabajo. Cómo el trabajo ha terminado fagocitando nuestras vidas, cómo ya no trabajamos para vivir, sino que ya estamos viviendo para trabajar. La cuestión laboral ocupa ya el centro de nuestra vida. Pasamos más tiempo en el centro de trabajo que en nuestra casa, vemos más tiempo a nuestros compañeros que a nuestras familias o nuestros amigos, como que tenemos que hacer encaje de bolillos para quedar. Pero, sin embargo, alguien con quien solo compartes el oficio es una presencia constante en tu vida. Al final nuestra identidad termina siendo definida por nuestro oficio, cuando nosotros somos muchísimo más. Quería hablar sobre eso en un entorno como el de la universidad, vocacional. Se entiende que alguien que decide dedicar su vida a la investigación, a la docencia, es porque tiene una fuerte vocación. Entonces, ¿de qué manera se armonizan y se encuentran esos dos rasgos? Por una parte la cuestión pecuniaria del trabajo, la que tiene que ver con lo económico y, por otra, lo que tiene que ver con lo emocional, con esa decisión de ‘yo quiero trabajar en esto, yo quiero ser esto’.

En la última página agradece a dos personas por devolverle la confianza perdida.

Sí, a mi agente y a mi editor. Un proceso de escritura está salpicado de momentos de mucha felicidad, de cuando por fin consideras que has dado con la tecla, que has conseguido el lenguaje justo con el que tú soñabas, que has resuelto un problema de estructura de la mejor forma posible… pero también de momentos muy complicados. Cuando surgen esos problemas, cuando ves que que la narración se te va un poco de las manos, que hay personajes que no terminan de funcionar… Yo creo que esos procesos un poco más difíciles de la escritura en los que tienes más dudas, más preguntas que respuestas, creo que también son positivos. Creo que justo esa dificultad es uno de los atractivos de la escritura. Para mí en esta novela ha habido muchas dudas, pero he tenido mucha gente cerca. Mi agente y mi editor iban animándome para que confiara en aquello que estaba escribiendo, que era una novela atípica, porque el punto de partida es un catedrático de 70 años que no se quiere jubilar y, a priori, parece que no es una historia trepidante que vaya a garantizar grandes tensiones y grandes misterios (ríe), pero creo que la novela sí que tiene mucho de tensión, mucho de misterio y mucho de humor también.