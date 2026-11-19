Juan Bravo, esta mañana en A Coruña Germán Barreiros

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, defendió esta mañana en un acto en A Coruña que "no hay alternativa" a construir un millón de viviendas, pero matizó que deben nacer de la colaboración público-privada y "una parte importante" tiene que hacerla el sector privado.

Bravo participó en un almuerzo en el hotel Atlántico coruñés con autónomos y empresarios para "hablar de gestión" y de sus reclamaciones como el cese de actividad, el relevo generacional o la cuota cero cuando empiezan. En declaraciones a los medios, explicó que otro de los asuntos fue la política inmobiliaria, un área en la que Núñez Feijóo "ha presentado su proyecto de un millón de viviendas".

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Bravo aseguró que "no hay alternativa", pues "el Banco de España dice que hay 750.000 viviendas ya de déficit" y a eso se suma que cada año hay 250.00 nuevas familias y se construyen 100.000 viviendas, por lo que cada año se genera la necesidad de 150.000 más.

Este millón de viviendas, según dijo, deben partir de "la colaboración público-privada", con una parte que haga la Administración y otra "parte importante que tiene que hacer el sector privado". En su intervención también habló de fiscalidad, con una propuesta de rebaja del IRPF para "recuperar parte del poder adquisitivo, sobre todo, para las familias con hijos".

Según sus datos, en los que ha citado al Centro de Investigaciones Sociológicas, "el 20,6% de los españoles se consideran de clase baja o pobre", lo que vincula con que más de tres millones de personas no pueden comer carne o pescado para dos días, más de ocho millones que no podrán mantener la temperatura de la casa en valores normales este invierno y los salarios, descontada la inflación, son un 3,8 % más bajos que en 2018. De media, según Bravo, cada ciudadano paga hoy 4.000 euros más en impuestos, al año, que lo que pagaba en 2018.

Por su parte, el candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, incidió también en la necesidad de hablar de vivienda e impuestos. Sobre lo primero aseguró que la actual "es una ley que ha perjudicado gravemente el mercado de vivienda" y ha citado el "compromiso de construir más de un millón de viviendas". Respecto a los impuestos, consideró que la situación es "inasumible" y que "es posible rebajar los impuestos y es compatible con la buena gestión".