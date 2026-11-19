Varios profesionais sanitarios realizan unha cirurxía Arquivo El Ideal Gallego

El servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Chuac implanta alrededor de 600 prótesis de rodilla al año, a lo que se suma otras 100 cirugías más por fracaso o desgaste de la propia prótesis. Unos datos que ponen de relieve las dimensiones de esta dolencia, que este jueves y viernes protagonizan en el Hotel Attica21 una nueva edición del curso de patología de rodilla que reúne en la ciudad a los más destacados expertos de esta disciplina de todo el territorio nacional.

En la jornada del jueves, las discusiones se centraron en las técnicas de reconstrucción de menisco y de ligamento cruzado, cuya incidencia, destacan desde el Chuac, es de 61 por cada 100.000 habitantes. De ellas, un 33% están asociadas a roturas de ligamento cruzado anterior.

En cuanto a sexos, la proporción hombres/mujeres es de 2,5/4. En pacientes con edades superiores a los 65 años las roturas meniscales de tipo degenerativo asciende al 60%.

El curso, que fue inaugurado por Luis Verde, gerente del área sanitaria, y por los doctores Alberto Jorge Mora y Benedicto Novoa; proseguirá este viernes con el abordaje de las lesiones y tratamientos de las fracturas de rodilla utilizando para ello las más novedosas técnicas quirúrgicas mediante robótica.