El histórico Cine París se ha convertido principalmente en una jamonería a precios populares, en una ubicación privilegiada y con un renovado espacio de eventos Carlota Blanco

Imagínense a Emilio Ron, por ejemplo, mirando como Humphrey Bogart a Ingrid Bergman, y diciéndole en este caso a María Pita: "Siempre nos quedará el París". Algo de esa promesa debe haber entre el prolífico hostelero y la ciudad que le vio nacer, pues el sueño cumplido que resultó en octubre de 2022 la reactivación del Cine París como espacio hostelero tuvo continuidad ayer con la presentación de la remozada jamonería y espacio de eventos. El lugar donde algunos se dieron el primer beso, y otros muchos vieron estrenos mundiales, ya es un espacio multiusos y de pata negra.

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Cientos de personas de la sociedad coruñesa dieron la bienvenida y su bendición al nuevo Cine París. Además de empresarios, reconocidos profesionales de sectores como la medicina o la abogacía, también hubo quien acertó a reconocer a otros más mediáticos como el abogado Xaime da Pena o, sobre todo, el entrenador y exjugador del Dépor Paco Jémez. Eso sí, a algún que otro despistado le tuvieron que explicar que era "el padre de la influencer Nadia Jémez". El nuevo París destaca sobre todo por ser un espacio amplio y elevar el punto de glamour respecto a la anterior etapa, con muchos más guiños al celuloide y a lugares comunes de la infancia de distintas generaciones: el telón, las letras del antiguo cine o grandes pantallas para proyecciones. Por cierto, hablando de deportivismo, en ese mismo espacio se realizó la primera proyección de un partido del Dépor. Titulado 'Un partido de foot-ball en La Coruña', se trata de un documental sobre un duelo disputado entre el Deportivo y el Vigo en junio de 1911, y que se emitió un año después.

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Ayer, sobre aquella misma estructura en la que sus abuelos disfrutaron del balompié por primera vez, corrían las tablas de embutidos, con el jamón como gran estrella, así como la cerveza de bodega de Estrella Galicia, el albariño o el godello. Se trata de una jamonería que prima los precios populares y la degustación pausada en un espacio privilegiado. "Felicidades", escucharon en más de una ocasión tanto José Méndez, gerente del establecimiento, como Emilio Ron, el hombre que consiguió recuperar para la vida social el Cine París. "Recuperar un local histórico siempre es positivo; que abramos locales emblemáticos es bueno a nivel turístico como para los habituales del kilómetro 0 de la calle. Creo que hemos acertado con el concepto de jamonería y hemos dado una vuelta de tortilla al negocio anterior, en el que puede que la gente no entendiera lo que quisimos explicar", sentencia.