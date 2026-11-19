El centro comercial de Los Rosales despide su 30º aniversario con un taller familiar de huertos urbanos
La actividad estará impartida por Laura Gayoso
El centro comercial Los Rosales de A Coruña pondrá el broche final a las actividades organizadas con motivo de su 30º aniversario con una propuesta dirigida a las familias. Este viernes, 20 de noviembre, celebrará un taller de huertos urbanos en el que padres e hijos podrán aprender juntos a cultivar sus propias plantas y hortalizas en casa.
La actividad estará impartida por Laura Gayoso, técnica especializada en huertos, que enseñará a los participantes cómo crear un pequeño espacio de cultivo en diferentes lugares de la vivienda, desde una terraza o un balcón hasta el propio salón.
Durante el taller, los asistentes podrán conocer distintas técnicas de cultivo, aprender a elegir las macetas y recipientes más adecuados y descubrir cómo distribuirlos y ubicarlos correctamente en función del espacio disponible en sus hogares.
La iniciativa busca acercar la horticultura urbana a los más pequeños y fomentar el aprendizaje compartido entre padres e hijos a través de una actividad práctica y participativa.