Vista panorámica del parque de Bens Javier Alborés

El Ayuntamiento de A Coruña anunció este jueves una inversión de 100.000 euros para la renovación de los juegos infantiles del área infantil del parque de Bens.

Se creará una nueva estructura multiusos, en forma de barco pirata, que llevará a esta zona de ocio infantil a nuevas posibilidades, a través de una propuesta ideada para que los niños puedan desarrollar sus capacidades físicas y motrices de manera lúdica.

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El barco incorpora funcionalidades de diversa índole, como una tirolina, una hamaca, un tobogán, prismáticos, cañones de juguete o una red de escalada, entre otros juegos que conformarán esta estructura multiusos.

“Trátase dunha grande atracción de último modelo especialmente deseñada para o desenvolvemento social, emocional e físico dos máis pequenos e pequenas. A idea é achegarlle aos espazos públicos de lecer elementos adaptados ás necesidades concretas dos rapaces e rapazas, poñendo os recursos públicos ao servizo de mellorar substancialmente a oferta das nosas áreas infantís”, asegura el concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín.