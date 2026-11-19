quintana. tala de palmeras en la plaza recife Quintana

El picudo rojo golpea de nuevo a las palmeras de la ciudad. En esta ocasión, el Ayuntamiento ha procedido esta mañana a la poda de dos ejemplares en la plaza Recife, en el entorno de San Pablo, afectados por este escarabajo asiático. Según explica el Ayuntamiento, primero se retiraron las ramas por precaución por el viento, pero también se sacará el tronco.

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Los operarios del Consistorio procedieron con el podado de las ramas a lo largo de la mañana. El picudo rojo es reincidente: el Ayuntamiento ya se ha visto obligado a talar las palmeras de otras zonas de la ciudad en los últimos años por su culpa.

Los técnicos municipales han llevado a cabo varias campañas para proteger las palmeras de la urbe, aplicando insecticidas como el Deltametrín y el Acetamiprid. Expertos como el vicepresidente de Grupo Hábitat, Santi Vázquez, reconocen el esfuerzo municipal por mantener a raya una plaga que, recalcó, ha llegado para quedarse: “En el momento en el que baje los brazos, se acabó, porque el picudo pone 200 larvas en cada puesta, y cada vez hay menos palmeras que comer”.