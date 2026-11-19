Maqueta del campus de 1972 de la Fundación Barrié en la que puede verse la idea inicial del colegio universitario en forma de gradas a la izquierda UDC

Generaciones enteras de edificadores formados en las escuelas de arquitectura de la UDC (Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica) habrían estudiado en un campus bien distinto de haber salido adelante el proyecto tal y como se planteó inicialmente. Y es que la propuesta original de los arquitectos Juan Castañón, José María Laguna y Rodolfo Ucha, del año 1972, pasaba por que ambos edificios fuesen idénticos y por que hubiesen estado acompañados por una enorme residencia de estudiantes de estilo brutalista que se habría encajado en la ladera próxima, donde hoy en día se ubica la Facultad de Ciencias.

Así lo explica el arquitecto y profesor de la UDC Antonio Río. “Esto empezó a finales de los 60, que es cuando la Fundación Barrié, que es quien promueve el tema, decide crear unas escuelas de arquitectura superior y técnica con la intención de asentarlas en Galicia”, relata. “La fundación paga el proyecto y la construcción de los edificios para luego cederlos al sistema universitario público, algo novedoso para la época. El Gobierno quería crear una escuela así en el norte peninsular, y se barajan lugares como el País Vasco, pero fue la fuerza de Pedro Barrié y su relación con Franco lo que hizo que se moviera a A Coruña”, dice.

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Así empieza un proyecto que, además, tenía estrecha relación con unos arquitectos estadounidenses, John W. McLeod y Raymond Caravaty, que actuaron como consultores. “Se hizo algo curioso, que fue contratar a unos expertos para que viniesen, estudiasen cómo se impartía la arquitectura aquí y, en colaboración con los españoles, proyectasen el campus”, explica Río.

Empiezan a trabajar y la primera propuesta que hacen, del año 72, quería “levantar dos edificios gemelos para ambas escuelas”. “Habrían sido edificios muy similares a lo que es hoy la Escuela de Arquitectura Técnica, conectados entre sí, que se complementarían con otro edificio que cerraría el campus por la zona superior, previsto inicialmente como un colegio mayor o residencia de estudiantes”, relata el experto.

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Este último edificio pasa por varias fases: “En la primera tenía una forma de graderío que se va encajando en la ladera, muy peculiar por cómo se plantea y porque habría creado un minicampus muy completo”. Ese edificio se descarta y finalmente se decide hacer un colegio universitario, “un centro para estudiar los primeros cursos de determinadas carreras que luego se completarían en otras facultades”. Es el mismo edificio que hoy en día acoge la Facultad de Ciencias, tras reformarse cuando se creó la UDC.

Torre brutalista

También cambió totalmente el diseño de la escuela de arquitectura superior: “Si en un inicio se iba a parecer mucho más al de arquitectura técnica, se cambió para darle esa forma de seta que tiene ahora, que parece que va creciendo de abajo hacia arriba”. “Frente a la idea de hacer dos edificios conectados, se hace otro aislado que destaca por su forma”, dice. “Aunque lo hacen los mismos autores, yo tengo la teoría de que ese cambio se debe a la presencia de esos arquitectos americanos, que justo esos años hicieron un edificio muy parecido en Washington, un instituto, así que imagino que su influencia y el intercambio de comentarios y pareceres les influyó”, teoriza Río.

El proyecto inicial, muy ambicioso, se acortó en más sentidos. “Se fue reduciendo el tamaño, y también se eliminó un aparcamiento subterráneo de la idea inicial, así como una plaza central”, comenta.

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Los edificios actuales se empezaron a construir en 1973. Río opina que, de haberse respetado el diseño original, este “habría incidido bastante en la manera de desarrollar la docencia, porque habría permitido quizá hacer más actividades en común, y no haber distinguido quizá tanto entre las dos escuelas”.

“Habría tenido un impacto menor a nivel paisajístico, porque eran edificios más integrados en la ladera, frente al de arquitectura superior de hoy en día, que vas por Alfonso Molina y lo ves a lo lejos, destaca”. “El diseño original, aun siendo también brutalista, tenía menos impacto en el paisaje”, concluye.