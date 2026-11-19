Nueva sede corporativa de Hijos de Rivera German Barreiros

La nueva sede corporativa global de Corporación Hijos de Rivera ha alcanzado la certificación 'LEED Platinum', el máximo nivel del sistema internacional de evaluación de edificios sostenibles desarrollado por U.S. Green Building Council, ha informado la compañía.

El inmueble, inaugurado el pasado mes de junio, ha obtenido un total de 82 puntos bajo este sistema, tras el proceso de verificación realizado por Green Business Certification Inc.

LEED es el sistema de calificación de edificios sostenibles más utilizado del mundo y analiza de forma integral aspectos como la ubicación y las alternativas de transporte, el uso eficiente del agua y la energía, la calidad del ambiente interior, los materiales empleados, la gestión de los residuos, la reducción de la contaminación lumínica y la innovación en el diseño y en la gestión de los recursos.

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"Este reconocimiento pone en valor el planteamiento con el que fue concebida desde el inicio la sede desde Corporación Hijos de Rivera: un espacio orientado al bienestar de las personas, al trabajo colaborativo y a la generación de un impacto positivo real en su entorno, con la aplicación de soluciones avanzadas de eficiencia y sostenibilidad", señala la empresa.

El edificio cuenta con más de 14.000 metros cuadrados construidos y acoge ya a más de 350 profesionales de los servicios centrales de la compañía. "Sus grandes fachadas acristaladas y seis lucernarios favorecen el aprovechamiento de la luz natural, mientras que sus espacios abiertos, con alturas de hasta 13 metros, y sus más de 40 salas de reuniones facilitan nuevas formas de encuentro y colaboración", remarca la compañía.