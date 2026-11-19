Lucía García, psicóloga y fundadora de Calma el Caos

Después de la oleada de falsos avisos de bomba que obligó a desalojar una treintena de colegios e institutos en A Coruña, muchos padres no saben cómo abordar el tema con sus hijos y qué decirles si tienen miedo de que vuelva a suceder. Algunos pequeños vivieron el desalojo como un simulacro más, pero otros llegaron la casa con el susto en el cuerpo y muchas preguntas que es más que probable que se intensifiquen hoy, cuando han vuelto a las aulas con normalidad.

"Hay niños que este miércoles pensaron que era un simulacro y, al volver al cole, escuchan de los compañeros que fue un aviso de bomba. Es ahora cuando se asustan, y pueden estar más inquietos hoy que ayer. Por ello conviene preguntarles también al salir del cole", recomienda la psicóloga Lucía García, fundadora de Calma el Caos, un proyecto de A Coruña de acompañamiento a familias en crianza, emociones y sueño infantil.

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"Lo primero es preguntar antes de explicar: ¿qué pasó en el cole?, ¿cómo lo viviste? Así sabes qué le preocupa de verdad, y muchas veces no es lo que pensamos", explica la especialista.

García recomienda contarles la verdad de forma sencilla: "Alguien avisó de que podía haber algo peligroso, los adultos decidieron salir para comprobarlo y no había nada". Y hay que poner el foco en que funcionó: "Los profes os cuidaron, salieron juntos y nadie se quedó solo. Salir fue lo que había que hacer".

Si preguntan "¿y si vuelve a pasar?", la respuesta puede ser tan simple como: "Si pasa, los profes sabrán qué hacer, igual que esta vez". Pero es importante, incide la psicóloga, no quitarle importancia al miedo: "En vez de 'no pasa nada, no seas medoñento', es mejor decirle: 'Normal que te asustaras, a mí también me impresionaría'".

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¿Qué es normal estos días?

La especialista pone algunos ejemplos de lo que es normal que suceda estos días tras los falsos avisos de bomba:

Que pregunten lo mismo muchas veces o que jueguen con ello. "Es su manera de entenderlo".

Que les cueste dormir o pidan compañía por la noche: "Quedarse un poquito más no es dar un paso atrás: es sentirse a salvo."

Que escuchen más de lo que creemos: noticias, audios de WhatsApp, conversaciones de adultos...

También hay que tener en cuenta la edad. Para los más pequeños, lo ideal son" frases cortas, abrazos y la rutina de siempre". "Lo que más los calma no es la explicación, sino verte a ti en calma", asegura García.

Si tu hijo está en Educación Primaria, la psicóloga recomienda responder a lo que pregunten, sin adelantarse. Y, si son mayores, seguramente lo vieron todo en redes. "Es buen momento para hablar de los bulos y de que una broma así no tiene ninguna gracia", zanja la especialista.