Carlos Bau, durante una actuación reciente | The Clab The Clab

Aunque no existe la fórmula del éxito para tener un local de noche, sí pueden distinguirse algunas indicaciones que, en caso de seguirlas, aproximan notablemente al empresario a un futuro de bonanza. Una de ellas es tocar la fibra de la nostalgia y las canciones de otra época para un target cercano a la madurez. Y precisamente en eso se ha vuelto todo un especialista Carlos Bau, quien lo mismo consigue viajar en el tiempo y resucitar a Mecano que disfrazarse de David Summers y atraer a las chicas cocodrilo.

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En esta ocasión, el veterano músico coruñés viajará hasta otra dimensión para homenajear a Enrique Urquijo, de cuyo fallecimiento de cumplen 27 años. El repertorio en homenaje a Los Secretos es uno de los fijos en su calendario anual, y también uno de los que mejor conectan con el público. De hecho, el concierto de este sábado en el Tio Ovidio (21.30 horas), es una petición popular después del éxito de otro muy reciente en el que se colgó el cartel de no hay billetes.

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Bau recupera la esencia de sus primeros homenajes a Los Secretos, con un formato íntimo de trío acústico: piano, guitarra y voz. "Son canciones imperecederas y sin fecha de caducidad", reconoce el artista. El precio del acceso es de 10 euros y solamente quedan las últimas entradas a la venta. "Es volver a los locales pequeños, con todo el mundo muy pegado, que es algo que nos gusta mucho", finaliza.