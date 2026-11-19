Bustinduy, durante el roteiro de Frente Amplio Quintana

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, hizo esta tarde un llamamiento desde A Coruña a la clase trabajadora y, en particular, a las mujeres, para acudir a votar el próximo 29 de noviembre y "llenar las urnas" con el voto a esta formación. Esto para "garantizar" derechos frente a la "involución".

"La opción decisiva para un gobierno de izquierdas", ha sentenciado sobre Frente Amplio en declaraciones a los medios tras participar en un itinerario por la vivienda junto al portavoz en Galicia y candidato al Senado, Paulo Carlos López, además de otros representantes de la formación y simpatizantes. Insistió así en que la clase trabajadora es la clave en estas elecciones no solo para que no gobierne "la derecha y la extrema derecha" sino también para "avanzar en derechos".

Al hilo de ello, y en alusión al debate esta noche entre el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que habrá dos "ausencias muy importantes", en alusión a Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio). "Son los partidos de los que se depende para formar el nuevo gobierno", ha asegurado para indicar que Frente Amplio y su candidata representan "la intervención en el mercado de la vivienda" para "garantizar" este derecho, así como el "blindaje de salarios y pensiones".

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Por todo ello, ha llamado a la movilización de la clase trabajadora para que "desborde las previsiones" y acuda a votar y, con ello, "revalizar un gobierno de izquierda". Con alusión al hecho de que en esta jornada se cumplan 93 años de la primera vez en que las mujeres votaron en unos comicios generales en España, ha apelado al colectivo femenino para frenar "a los que vienen a traer involución".

"Hay dos modelos contrapuestos", ha insistido Bustindy. "De un lado el lucro desmedido de los grandes propietarios y del otro está la intervencion decidida del mercado de la vivienda para ponerla al servicio de su función social", ha apostillado.

Por otra parte, ha señalado que Ada Colau hará en vivienda lo que hizo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al frente del departamento ministerial en cuestiones como el salario mínimo. "También entonces dijeron que era imposible y ahí estamos, hay más gente trabajando que nunca y la economía española crece", ha remarcado para insistir en las medidas que defiende Frente Amplio.