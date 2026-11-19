Goretti Liñares, sirviendo una cunca de vino Quintana

Si bien las tascas han sido elementos fundamentales de convivencia y epicentros de la vida de barrio, lo cierto es que en pleno siglo XXI empiezan a convertirse en una rara avis y un reclamo nostálgico, lo que provoca que incluso sobrevivan mejor en pleno centro que allá donde se hicieron fuertes. Sin embargo, la de Bodegas Cao es una maravillosa excepción y un ejemplo de lucha por una forma de hacer las cosas. La bodega más longeva de Elviña es también la que, asegura, será la última en irse.

Clientes en Bodegas Cao Quintana

Es quizás el espíritu heredado de su fundador, Rodrigo Cao 'Fito', quien el pasado año se jubilaba después de casi cinco décadas de servicio. Concretamente, desde 1982. Era parte de toda aquella hostelería nacida al abrigo del Mundial de España, un evento que incluso ha dado nombre a bares de ese palo que todavía sobreviven. "Somos los más antiguos entre Cuatro Caminos y Elviña", decía en el homenaje de 200 fieles celebrado en 2025. Una de las presentes era Goretti Liñares, una joven trabajadora de hostelería cuyo discurso, claridad de ideas y dialéctica son música para los oídos de cualquier amante de lo de siempre. Y todo eso a sus 32 años. "Sempre tiven a idea de conservar a esencia, esa idea é sagrada; neste tipo de espazos apórtase calidade: é máis que beber un café ou tomar una caña, e o fundamental era conservar absolutamente todo, que os clientes sigan a sentirse na casa", subraya.

Hucha de los clientes "para el chalet de Goretti" Quintana

Clienta "recurrente" durante años, Goretti aplica toda una filosofía de la vida al proceso en el que pasó de trabajadora del sector a propietaria de una tasca de toda la vida. "Os procesos urbanos na cidade están a deshuminzar, consúmese en vez de vivir. Necesitamos sentir que o que sucede a cotío e identificar a cidade adalgún xeito, por iso cobran tanta relevancia este tipo de espazos", reivindica. "A situación privilexiada que tiven foi tomar as rendas dun local cunha clientela fiel, polo cal o risco era menor; síntome moi agradecida por ese aspecto", añade sobre ese salto.

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A juzgar por la falta de sitios libres a la 'hora del vino', y por una curiosa iniciativa popular, ha tardado apenas unos meses en meterse a esos fieles en el bolsillo. Y es que lo que en otros locales se resuelve con el nombre de 'bote gracias' aquí se llama 'bote para el chalet de Goretti'. Una hucha de propinas en la que todos colaboran prácticamente cada día. Y eso, el día a día, es otro de los puntos fuertes de Bodegas Cao. "Conservei todo, e aínda teño incorporado conservas ou embutidos", explica. El resto, es reconocible, con elementos comunes a cualquier tasca: la madera, utensilios rurales y el factor humano como gran activo. Del mueble principal, también otro 'must', destaca una felicitación de cumpleaños a Andrés, un habitual que viene de celebrar su 80 aniversario en la bodega.

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A pesar de su juventud. Goretti se ve siendo la última en abandonar en Elviña, en un homenaje dentro de medio siglo como el recibido por Fito el pasado año. "Véxome toda a vida aquí para manter a Bodega do mellor xeito posible e aportar ese espazo ao barrio", finaliza.