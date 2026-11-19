Zara del 660 de la Quinta Avenida de Nueva York Inditex

Inditex, el grupo textil con sede en Arteixo (A Coruña), ha reabierto una de sus tiendas emblemáticas en Estados Unidos, tras someterla a una importante remodelación que ha durado siete meses. En concreto, se trata del Zara ubicado en el 660 de la Quinta Avenida de Nueva York.

La empresa destaca que este local vuelve a abrir sus puertas a los clientes con "un diseño interior con guiños" a esta ciudad americana y que representa "un nuevo paso en el crecimiento selectivo de Inditex en Estados Unidos".

Inditex intensificará en 2027 la búsqueda de nuevas aperturas en Estados Unidos Más información

"La renovada tienda de Zara presenta las últimas colecciones de la marca, nuevas tecnologías de atención al cliente y elementos de diseño inspirados en el patrimonio arquitectónico de la ciudad. El proyecto, desarrollado por el Estudio de Arquitectura de Zara, revitaliza uno de los espacios más emblemáticos de la marca en Estados Unidos desde que abrió sus puertas en 2012 y representa un nuevo paso en el crecimiento selectivo de Inditex en el mercado americano", explica.

Distribución

La tienda se distribuye en tres plantas, donde se despliegan las colecciones de Woman, Man y Kids en ambientes claramente diferenciados, con detalles de diseño y acabados que evocan rasgos de la arquitectura comercial neoyorquina.

La planta baja recibe al visitante bajo un techo abovedado que envuelve el espacio hasta una amplia escalinata, uno de los elementos escultóricos de la tienda. En su rellano se exponen piezas de las colecciones que orientan el recorrido y anticipan las propuestas masculinas de la primera planta.

Galería Así es la tienda que Zara ha reabierto en Nueva York Ver más imágenes

Otros detalles remiten al imaginario arquitectónico neoyorquino, como las columnas originales de hierro fundido, recuperadas y ahora a la vista; los techos ornamentados de estaño de la sección de Man; y la entrada a la línea deportiva Athleticz, de carácter industrial, que recuerda a las puertas de los antiguos montacargas de Nueva York, según señala Inditex.

Para celebrar la apertura, Zara presenta una colección exclusiva disponible en esta tienda, compuesta por prendas de piel en tonos sobrios y con siluetas urbanas. Cada prenda lleva una etiqueta especial de 660 Fifth Avenue.

Zara del 660 de la Quinta Avenida de Nueva York Inditex

La tienda, situada en la confluencia entre la Quinta Avenida y la calle 52, es la primera tienda Zara en Estados Unidos que incorpora un sistema automatizado para identificar y clasificar tanto las prendas recién llegadas como las que proceden de los probadores. El sistema agiliza las tareas operativas de los equipos y facilita la reorganización de las prendas en el local.

Además, incorpora herramientas tecnológicas que contribuyen a ofrecer al cliente una experiencia de moda conectada con la plataforma online de la marca, incluyendo puntos automáticos para la recogida de pedidos online y la entrega de devoluciones.

En línea con el compromiso de Zara con la sostenibilidad, el establecimiento incorpora sistemas avanzados de eficiencia energética, como instalaciones de climatización de alto rendimiento, iluminación LED y materiales seleccionados para reducir el impacto ambiental.