La calle Vicente Aleixandre, en O Castrillón Javier Alborés

El Ayuntamiento comunicó este jueves la adjudicación del proyecto de remodelación de la calle Vicente Aleixandre, en el barrio de O Castrillón, con un presupuesto de más de medio millón de euros.

El plazo de ejecución es de seis meses y se prevé una reordenación del espacio urbano, poniendo al peatón en el centro y adaptando el entorno a criterios de accesibilidad y seguridad vial.

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De este modo, se renovará el mobiliario urbano, añadiendo nuevos elementos ajardinados. Los árboles existentes se mantendrán y se plantarán otros tres más. Además, se ampliarán las aceras, estableciendo un ancho de 1,8 metros, como mínimo, para garantizar el correcto tránsito peatonal. La obra también permitirá renovar la señalización de la zona.

“Estamos a seguir o esquema xa aplicado noutros proxectos do barrio do Castrillón coma o da praza José María Hernansáez, escoitando as necesidades e demandas da veciñanza”, asegura la alcaldesa, Inés Rey, recordando que la urbanización sigue los ejemplos de actuaciones recientes en calles contiguas, dotando de cierta homogeneidad, además de identificación, a este entorno.