Padres y madres aguardan por sus hijos, esta mañana, en el CEIP Eusebio da Guarda, uno de los colegios afectados por las amenazas falsas de bomba Germán Barreiros

"Abosluta normalidade". Así es que como describieron la mayoría de los progenitores la primera jornada de clase después de que el pasado miércoles más de una treintena de centros educativos de A Coruña hubiese que desalojar a profesores y alumnos por amenazas falsas de bomba que se enviaron de forma simultánea en toda la región y que, durante unas horas, sembró el caso en la ciudad. Si durante la jornada del miércoles miles de estudiantes tuvieron que abandonar los centros de forma inmediata, con lo puesto y con muchas de sus pertenencias dentro del aula, durante este jueves los niños y adolescentes retomaron su jornada lectiva con orden y tranquilidad, "como unha xornada normal de clase".

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Así lo corroboró Rosana Amigo, madre y además presidenta del AMPA del Wenceslao Fernández Flórez -uno de los centros afectados por la falsa alarma de bombaa, después de dejar a su hijo en las puertas del colegio. Aunque afirmó que "máis familias do normal quedaron fóra do recinto para despedir ás crianzas". En su visita al centro, aprovechó para reunirse con la directora, quien le confirmó que a las 14.05 del miércoles todo el colegio se encontraba desalojado y que, de esta forma, el protocolo funcionó a la perfección. Desde las AMPA de Novo Mesoiro y del CEIP de Prácticas también elogiaron la correcta aplicación del plan de autoprotección con el que cuenta cada centro.

La aplicación del protocolo y la coordinación con la Policía fueron dos aspectos "clave", según señaló la directora del CEIP Zalaeta, Paula Díaz Gato, antes de conocer que se trataba de una falsa alarma y de que también había afectado a otros 80 colegios en toda la comunidad gallega. Según varios padres de alumnos del colegio situado en la calle Curros Enríquez, "los alumnos vivieron momentos de confusión", aunque, la mayoría de ellos, estuvieron tranquilos en todo momento. Tras el aviso, los alumnos fueron trasladados a los soportales del edificio de enfrente, debido a la lluvia persistente durante la jornada.

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Si bien a última hora de la mañana ya habían recibido el aviso más de una veintena de colegios de la ciudad, muchos otros fueron notificando el aviso a medida que iba avanzando la tarde. De hecho, fuera de la urbe herculina tan solo se habían contabilizado unos 40 centros a media tarde y pocas horas después, según la Consellería de Educación, terminaría afectando a más del doble. Esto se debe, según explicaron algunos de los directores que recibieron el correo, a que este llegó como spam, por lo que muchos no se dieron cuenta hasta bien avanzada la tarde.