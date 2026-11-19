Gonzalo Castro (c), en la inauguración este jueves de la exposición en honor a Marcial del Adalid Prensa Concello Coruña

El concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, participó la tarde de este jueves en la inauguración de la exposición filatélica conmemorativa del bicentenario del nacimiento de Marcial del Adalid, organizada por la Sociedade Filatélica da Coruña en colaboración con el Concello. La muestra, situada en la Casa da Cultura Salvador de Madariaga, rinde homenaje a una de las figuras más relevantes de la música gallega del siglo XIX, coincidiendo con los 200 años de su nacimiento en la ciudad.

Durante el acto, Castro agradeció el trabajo de la Sociedade Filatélica da Coruña y de las personas que colaboraron cediendo sus colecciones, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para acercar el patrimonio cultural coruñés a la ciudadanía. “Conmemorar os 200 anos do seu nacemento non é simplemente volver a vista atrás”, señaló e incidió en la necesidad de preservar y divulgar el legado musical de la ciudad entre las nuevas generaciones.

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La exposición reúne once colecciones filatélicas de ámbito estatal dedicadas a la temática musical, en la planta baja; mientras que en la segunda planta se pueden contemplar diferentes colecciones facilitadas por los socios de la Sociedade Filatélica da Coruña.

La iniciativa propone así un recorrido por la relación entre la música y la filatelia, empleando los sellos y el coleccionismo como herramientas para divulgar la historia y preservar la memoria cultural.