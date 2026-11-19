Un taxi de A Coruña en la parada de Alvedro Quintana

A Coruña es una de la ciudades analizadas por Facua en un estudio en las que no hay subida de tarifas en 2026 respecto a 2025: 1,73 euros de bajada de bandera; 4,30 euros de carrera mínima; así como 1,07 euros de precio por kilómetro.

Así lo revela el estudio que Facua-Consumidores en Acción ha realizado comparando los precios de este servicio en un total de 57 ciudades españolas, que también señala que Cádiz, Melilla y Las Palmas de Gran Canaria son las que tienen las tarifas más baratas.

Los taxistas de A Coruña proponen incrementar la tarifa un 2,3% y estudiarán el precio cerrado Más información

El análisis de las tarifas en cada uno de los recorridos considerados en el estudio (carrera mínima o trayecto de 1 km, trayecto de 5 km y trayecto de 10 km, todos en horario diurno, nocturno y nocturno de fin de semana) arroja que la diferencia entre la ciudad más cara y la más barata para el conjunto de los nueve recorridos es del 67,5%.

Para las distancias más cortas, el precio en la ciudad más cara puede llegar a ser más del doble que en la más barata. Es la diferencia, del 110,9%, que llega a producirse entre Zaragoza (3,04 euros) y San Sebastián (6,41 euros) en el trayecto de 1 km en días laborables en horario diurno.

En esa clasificación, al municipio donostiarra le siguen Gijón y Oviedo, Tarragona, Murcia, Lleida, Vitoria y Valencia, Pamplona, Girona y Castellón, Madrid y Barcelona.

En el extremo opuesto, tras Cádiz y Melilla aparecen como ciudades con las tarifas de taxi más baratas Las Palmas de Gran Canaria, Guadalajara, Cuenca, Jaén y Ceuta, Huelva, Jerez de la Frontera, y Zaragoza.