Administración de Lotería de la Ronda de Outeiro

El sorteo de la Bonoloto de este miércoles 18 de noviembre ha dejado en A Coruña un premio de 141.021,38 euros para un único acertante de segunda categoría. Aunque el primer premio ha quedado desierto, el único boleto ganador del segundo (cinco aciertos y el complementario) se selló en la Administración de Loterías número 17 de A Coruña, situada en la ronda Outeiro, 120 Bajo.

La combinación de números del sorteo fueron 04-05-09-15-37-44, el complementario el 24 y el reintegro, el 7. El sorteo contó con más de 4,6 millones de apuestas recibidas.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 700.000 euros.

La Bonoloto deja casi 280.000 euros en Abegondo Más información

Esta es la tercera vez este mes de noviembre que la ciudad o su área resulta agraciada con un premio en el sorteo de la Bonoloto. El pasado jueves 12 de noviembre dejó casi 30.000 euros en la administración de O Birloque y el 10 de noviembre 280.000 euros en Abegondo.