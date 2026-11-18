El jefe de Neumología del Chuac, Pedro Marcos Rodríguez Quintana

Treinta y cinco muertes al día causó la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en 2025. Son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que muestran la dimensión de una patología que está "poco diagnosticada" pero que tiene un gran impacto en el hospital. Tanto es así que se ha convertido en la causa más frecuente de ingreso en el servicio de Neumología del área sanitaria de A Coruña, con más de 500 ingresos al año.

“Todavía hay quien asume la tos y la fatiga como algo normal por fumar o por la edad y no lo es", alerta el jefe del servicio en el Chuac, Pedro J. Marcos, que sitúa como "materia pendiente" adelantar el diagnóstico y anticiparse a las agudizaciones.

Un reto especialmente importante, ya que, según los datos del estudio Episca II, se estima que el 11,8% de la población española de 40 o más años tiene EPOC y que el 74,7% de los afectados no está diagnosticado. La tasa gallega se encuentra entre las más altas del país, con una prevalencia del 16,8% y un infradiagnóstico del 72,8%.

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Esta enfermedad, cuyo principal factor de riesgo es el tabaquismo, es la tercera causa de muerte en el mundo, advierten desde el servicio de A Coruña, donde indican que la OMS estima que en 2023 provocó 3,4 millones de fallecimientos.

¿Cómo se detecta?

El diagnóstico de esta enfermedad se realiza mediante una prueba sencilla, la espirometría. "Y tiene tratamiento”, indica Marcos, que remarca que “el objetivo es, siempre que se pueda, no llegar al ingreso”.

En el Chuac, existe una unidad de EPOC integrada en la unidad de vía aérea compleja con consultas monográficas de esta enfermedad en estados avanzados y de déficit de alfa-1 antitripsina.

Su trabajo se apoya en dos recursos pensados para evitar ingresos y acercar la atención al paciente. El Hospital de Día de Procesos Respiratorios, que permite atender agudizacións y administrar tratamientos sin necesidad de hospitalización; y TELEA, la plataforma de teleasistencia domiciliaria del Sergas, con la que el equipo sigue desde su casa a los pacientes más frágiles o que acaban de sufrir una agudización.

¿Cuándo consultar?

Un motivo para sospechar que se puede padecer EPOC es la tos persistente, así como la expectoración o falta de aire al hacer esfuerzos en personas de más de 40 años que fuman o fumaron, siendo razón para consultar con el médico de familia.

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La espirometría confirmaría el diagnóstico. Si esta prueba arroja un resultado positivo para EPOC vacunarse, mantenerse activo y usar bien los inhaladores reduce las agudizacións. Y en el caso de ser fumador, dejar de fumar es la medida más eficaz para frenar la enfermedad, a cualquier edad.

Mesa informativa y juegos

El servicio de Neumología del área sanitaria de A Coruña se sumó este miércoles al Día Mundial de la EPOC con dos actividades en el hospital: una mesa informativa para pacientes, familiares y visitantes, acompañada por conferencia sobre las novedades en lo manejo de la enfermedad.

Mesa informativa sobre la EPOC en el Chuac

En la mesa informativa instalada en la cuarta planta en el Hospital A Coruña, profesionales del servicio informaron sobre la enfermedad, sus síntomas y como prevenirla.

Además, quien se acerque, podrá poner la prueba lo que sabe con un juego de preguntas en un comprimido y con camisetas para quien acierte más de la mitad.

Los neumólogos de A Coruña hacen suyo así el lema internacional de este año, que pone la tilde en el diagnóstico y el tratamiento precoz para vivir mejor. "La EPOC se puede prevenir y tratar, pero la mayoría de quien la sufre aún no lo sabe", zanjan.