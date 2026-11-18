Lorenzo, Moraleja, Tellado y Mora, en el hotel Attica 21 Germán Barreiros

La jornada de campaña de este miércoles tuvo tres claros protagonistas: Miguel Tellado, José Ramón Gómez Besteiro y Néstor Rego. El portavoz del PP, el secretario xeral del PSdeG y el diputado del BNG, respectivamente, participaron en actos electorales en A Coruña y Betanzos, donde pidieron el voto para los candidatos de cada partido en los comicios generales del 29-N.

Tellado hizo un mitin en el coruñés hotel Attica 21 acompañado de los diputados Tristana Moraleja y Gonzalo Mora, y del líder popular local, Miguel Lorenzo. Tellado afirmó así que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llega “con los deberes hechos” al debate de este jueves, en el que exhibirá moderación y sentido de Estado para confrontar “ocho años de mentiras” y de corrupción de Sánchez, “poniéndole delante del espejo de su incompetencia”.

El popular señaló así que al candidato del PSOE “no le vale empatar” porque “mañana (por el debate de este jueves) el que se la juega es Sánchez”.

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En el caso de Besteiro, el socialista erigió a su partido como la formación que apuesta por “ampliar, reforzar y garantizar” derechos frente a los que “quieren recortarlos”. Así lo manifestó durante su visita a un piso de la Fundación 26 de decembro, acompañado por las candidatas Obdulia Taboadela y Belinda Insua. El socialista participó por la tarde en otro mitin en Betanzos, donde también hubo una concentración del BNG encabezada por Rego.