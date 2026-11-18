Mujer joven con su ropa, hilando con una moderna rueda y un devanadeiro, en Paderne Ruth Matilda Anderson - Hispanic Society Museum & Library

Se cumplen ahora cien años del viaje a Galicia de la fotógrafa norteamericana Ruth Matilda Anderson. Y, aunque en esta columna no somos de festejar números redondos ni de conmemorar aniversarios, como sí somos devotos de las paradojas y las contradicciones, toca revisitar esa formidable colección de imágenes que retratan un país que ya apenas existe.

Entre 1924 y 1926, Anderson recorrió cada rincón de la geografía gallega para completar el encargo que le había hecho el fundador de la Hispanic Society de Nueva York, el humanista Archer Milton Huntington. Huntington, heredero de un gran emporio empresarial, era un entusiasta admirador de la cultura española y del legado hispánico en América. Se enamoró de nosotros leyendo las peripecias de George Borrow en La Biblia en España. Don Jorgito el Inglés, como le rebautizaron los paisanos durante sus viajes por la península, compuso en esas páginas una de las cumbres del género de literatura de viajes. Y tal vez la singular atención que prestaba Borrow a Galicia llevó a Huntington a recorrer el Norte de España en 1892.

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Del legado de Huntington que se custodia en la Hispanic Society sobresalen dos tesoros: las fotografías de Anderson y los grandes lienzos de las regiones españolas que encargó a Sorolla. Coruña, que suele ser agradecida con sus visitantes ilustres, le dedicó una calle en Labañou. Lo exótico del nombre todavía hoy resulta algo chocante entre los lugareños y un amigo que vivía allí me contaba que, cuando de joven cogía un taxi para volver a casa después de una larga noche de farra, a menudo tenía serias dificultades para explicar al conductor que vivía en Archer Milton Huntington.

–¿Archequé?

–Junto al Calvo Sotelo.

–Acabáramos.

Poco queda ya de aquella Galicia que Anderson retrató hace un siglo, pero las imágenes conservan intacto su profundo testimonio de belleza y dignidad

De las fotos de Ruth Matilda recuerdo el artículo que en los años cincuenta le dedicó Luis Seoane al retrato de la pequeña lechera de Noia –un prodigio de delicadeza e introspección– y las dos grandes exposiciones que sacaron a la luz el grueso de esta colección. El añorado José Luis Cabo Villaverde, que entonces era el director del CGAI, logró en los noventa traer por primera vez a Galicia una selección de las fotografías de Anderson. Y ya en los años 2000, Afundación organizó una gran muestra itinerante con un amplio catálogo titulado Una mirada de antaño, en el que se recogían también los deliciosos diarios de Anderson padre.

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De ese extraordinario volumen me quedo con una frase que glosa de un solo disparo el significado de la obra de Ruth Matilda Anderson. “Son imágenes plenas de fuerza y respeto, atravesadas por el fulgor de la vida”, escribía entonces Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación. Exacto. En sus fotografías, se aprecia en todo momento la dignidad esencial de los marineros y las campesinas que protagonizan sus escenas. Se puede intuir la pobreza que hay en la trastienda, pero su mirada jamás cae en el esperpento o la búsqueda de lo pintoresco. Y sobrevuela cada estampa ese fulgor de la vida que todo lo impregna.