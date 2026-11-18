Vista de la planta de Nostián, en Bens Quintana

El contrato para la gestión de la planta de tratamiento de Nostián vislumbra ya su final. La mesa de contratación propone que sea Valoriza, la única propuesta presentada, la que se encargue de la planta durante los próximos 25 años.

Tras la propuesta de la mesa, será la Junta de Gobierno la que, previsiblemente adjudique este millonario contrato de servicios estimado en más de 735 millones de euros. Valoriza ya se hizo cargo hace dos años del refuerzo de recogida de basura durante la huelga del verano de 2024.

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La empresa se tendrá que encargar de remodelar y explotar la planta de tratamiento, que lleva gestionándola Albada durante seis años con el contrato caducado, tiempo en el que se ha tratado de tramitar esta nueva concesión, que se ha tenido que adaptar a las normativas europeas y a la inflación, lo que ha hecho que aumenten los costes.

Una vez adjudicado el contrato, se espera que la empresa redacte un proyecto constructivo, que se deberá llevar a cabo por partes, para renovar una planta activa desde finales del siglo pasado, cuando tras el derrumbe del vertedero de Bens se convirtió en una necesidad.