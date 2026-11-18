Fotografía de archivo de la edición anterior de los premios Mestre mateo AGA

Un total de 155 obras han presentado candidatura a los XXV Premios Mestre Mateo, cuya gala se celebrará el próximo 27 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco), día en el que se entregarán los correspondientes galardones.

La vicepresidenta de la Academia Galega do Audiovisual, Alba Gallego; la diputada de Cultura, Natividade González; el director de la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil y el concejal de Educación e Innovación del Ayuntamiento de A Coruña, Juan Ignacio Borrego, han asistido este miércoles a la presentación de las candidaturas y de las actividades que se desarrollarán.

En la presentación, Alba Gallego ha incidido en la creatividad existente en este ámbito y ha asegurado que estos premios buscan "promover y difundir el audiovisual gallego" pese a las "dificultades que encara", ha remarcado.

Los premios Mestre Mateo vuelven a A Coruña para celebrar su 25 aniversario Más información

En cuanto a las candidaturas, ha explicado que engloban a 393 profesionales con 155 obras candidatas. Esto con 19 largometrajes, 52 cortos, 31 programas de televisión, siete series, 30 videoclips y 16 anuncios publicitarios. Todo ello en unos premios con diversidad de formatos y cambios en las categorías para "un reconocimiento equilibrado", ha precisado.

Además, ha señalado que el 26 de noviembre empiezan las actividades paralelas, que incluirán charlas y proyecciones, mientras que el 23 de diciembre se conocerán los finalistas a estas candidaturas de cara ya a la gala de febrero.

Desde las administraciones se ha destacado el talento existente en este sector. Así, Natividade González ha subrayado que el mismo es "fundamental" para la cultura y economía gallega y ha apelado a apostar por "la creación y producción propia".

"Diversidad de formatos, una masiva presencia de nuestro idioma o la presencia femenina en puestos claves de la producciones", ha resumido, a su vez, Jacobo Sutil. "El audiovisual es mucho más que una expresión cultural, es una herramienta de aprendizaje", ha apuntado, a su vez, Juan Ignacio Borrego.