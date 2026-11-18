Eugenia Silva, en A Coruña Quintana

No es casualidad que cada vez más estrellas mundiales visiten A Coruña año tras año. La ciudad es la capital española de la moda y, de la mano de Inditex y la Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP), multitud de personalidades de la cultura y del mundo textil han aterrizado en la urbe para acudir a la sede de la multinacional o a la inauguración de las exposiciones en el muelle de Batería. Este miércoles volvió a ocurrir. Con motivo de la nueva muestra de la Fundación MOP, multitud de personalidades arroparon al británico David Sims en la fiesta privada organizada por Marta Ortega.

A partir de las 19.00 horas, la puerta del NH Collection Finisterre se convirtió en toda una pasarela. Mientras las condiciones atmosféricas eran cada vez más adversas, una larga hilera de coches esperaba frente al hotel de cinco estrellas para recoger a los asistentes a la cena y pase privado en el recinto que acoge la muestra 'The Hamster Becomes the Problem'.

Uno de los primeros en salir por la puerta fue el propio David Sims, en compañía de su hijo, Ned Sims, también fotógrafo y colaborador en la exposición. La modelo y actriz polaca Malgosia Bela tampoco se quiso perder la cita, a la que también acudió otra habitual, Eugenia Silva.

La pareja de fotógrafos de moda neerlandeses Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin, que retrataron a figuras como Lady Gaga, Kate Moss, Michael Douglas o Natalie Portman, fueron otros de los invitados. No faltó tampoco el arquitecto David Chipperfield, Grace Coddington, exmodelo galesa y exdirectora creativa general de la revista 'American Vogue', ni Pieter Mulier, director creativo de Versace.