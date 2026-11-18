Estación de tren de A Coruña Javier Alborés

Los controladores de Adif han desconvocado la huelga prevista para este jueves después de que se hayan aceptado "todos los puntos" planteados, mientras que los maquinistas de Renfe mantienen el paro convocado para el próximo lunes, 23 de noviembre, una vez que se han reunido los Comités Generales de Empresa (CGE) de Renfe y Adif con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Desde Transportes, confirman que este martes se suscribió un "compromiso importante" con Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF) que resultó en la desconvocatoria de la huelga prevista para mañana y anuncian que este miércoles seguirán manteniendo reuniones para "intentar sumar a todos los sindicatos a este marco de acuerdo".

Por un lado, el SCF ha anunciado la desconvocatoria de la huelga del 19 de noviembre después de que Adif haya "aceptado todos los puntos" exigidos y dado "cumplimiento a todas las reivindicaciones" que presentaban, entre las que se encuentran dimensionar la plantilla de Circulación, regular el tiempo de trabajo y los trabajos máximos a cargo de un Responsable de Circulación y modificar las AO y CO conflictivas.

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En un comunicado, celebra que se dimensione la plantilla de Circulación a través de una Oferta de Empleo Público (OEP) extraordinaria que solicitará Adif para antes de la OEP ordinaria de 2027, que ya estén en marcha las nuevas consignas que sustituirán las Consignas AO/CO nº 5/24 y nº 5/26 y permitan reducir la carga de los responsables de circulación y que se planificará formación continua para todo el personal de circulación --incluyendo prácticas en simuladores actualizados-- y se impulsará el aprendizaje práctico.

También destaca que Adif se compromete a incorporar, en los cuadros de servicio de los Centros de Regulación y Control (CRC) en los que no esté recogido, los puestos necesarios para dar cumplimiento a la catalogación de estos recientemente realizada en el seno del comité provincial de seguridad y salud, referida a los puestos catalogados como tipo A o tipo B y que tendrán, entre otros cometidos y funciones, los de servir de apoyo en la realización de las pausas.

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Además, señala que, hasta que se implante la Instrucción Técnica para Valoración de Trabajos y Pruebas a cargo de un mismo Responsable de Circulación solicitada por SCF --ya desarrollada y que se establecerá en un máximo de seis meses--, Adif elaborará en hasta 30 días un documento que regule y limite el número máximo de trabajos en líneas de alta velocidad.

"En la desconvocatoria de huelga SCF se acuerda que la actividad de control de tráfico continuada no podrá superar dos horas consecutivas, debiendo disfrutarse, a su finalización, de una pausa mínima de treinta minutos", y que se priorizará la implementación en los CRC con "más saturación y cargas de trabajo", añade.

Semaf mantiene la huelga para el 23

Por el contrario, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), después de analizar el documento compartido de propuestas por Transportes, ha anunciado que "continúa con la conflictividad" y afronta el 23 de noviembre como "la próxima jornada de movilización, al tiempo que la organización está estudiando la convocatoria de huelga "en nuevas fechas".

Los maquinistas recuerdan que, aparte de ir junto con el CGE como organización mayoritaria, también tienen planteada una "conflictividad propia" para mantener la "independencia negociadora" y comparten que dicho documento recoge las cuestiones que "ya se han aprobado y son una realidad" y otros puntos que, "según afirman, están en proceso".

El sindicato lo considera insuficiente porque "muchos de estos puntos aún están pendientes de aprobarse y de realizar su tramitación correspondiente" y porque no está de acuerdo con "el enfoque y el abordaje" de los mismos.

"El redactado denota una ausencia de conocimiento y fondo ferroviario, como si estuviera escrito por personas ajenas al sector y a la problemática de cada punto, o por quienes se encuentran con estas reivindicaciones de nuevas porque realmente no han venido trabajando estas reclamaciones ni su desarrollo", critica en otro comunicado.