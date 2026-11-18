David Sims entra al recinto de MOP acompañado de Marta Ortega Javier Alborés

El nuevo gran proyecto de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) ya es una realidad. La muestra 'David Sims: The hamster becomes the problem' abrirá sus puertas al público el sábado 21, pero los primeros afortunados ya han accedido este miércoles a ver las imágenes del archivo personal del fotógrafo británico.

Diferentes representantes institucionales visitan esta mañana la muestra en el ya tradicional recorrido guiado por la exposición. Recibidos por la presidenta de la Fundación y presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, por las instalaciones del muelle de Batería han pasado representantes de instituciones de toda Galicia, que han conocido la muestra de la mano del propio Sims.

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La alcaldesa, Inés Rey; el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado; o el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, son algunos de los representantes de la administración pública que han podido disfrutar de las creaciones de Sims este miércoles.

También han estado presentes otros representantes de empresas, museos o entidades de la comunidad. Es el caso del director del Museo de Belas Artes, Manuel Mosquera; la directora de la Fundación Luis Seoane, Carmen Jiménez; la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; el director de la Fundación Amancio Ortega, Óscar Ortega Chávez; o el director gerente de Afundación, Pedro Otero. También están presentes otros miembros de la corporación coruñesa como el concejal del BNG Francisco Jorquera o el popular Miguel Lorenzo, así como el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

Este jueves, además, David Sims firmará ejemplares del catálogo de la exposición a 50 afortunados que, además, podrán realizar una visita guiada por 'The hamster becomes the problem', también antes que el resto del público general.